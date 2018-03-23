Депутат Европарламента: борьба за русские школы в Латвии только начинается

Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении принял решение о полном переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Теперь законопроект предстоит одобрить президенту. Глава государства может вернуть законопроект на доработку. В настоящий момент образование в школах нацменьшинств осуществляется по билингвальной модели — 60% предметов преподают на латышском языке, 40% на языке нацменьшинств.

"В 1999 году был принят законопроект о переводе русских школ на латышский язык обучения. Протесты же начались только в 2003 году, когда подходило время реализации этого закона. Тогда удалось отстоять пропорцию 60% на 40%. Сейчас тоже не стоит опускать рук, борьба только начинается. Мы становимся злее, протесты продолжаться", — сказал Митрофанов РИА Новости в пятницу.

Также представитель латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке, организатор родительского форума Константин Чекушин сообщил, что многие родители, чьи дети учатся в школах с билингвальной системой образования, задумались об отъезде из Латвии.

Минобразования сейчас закрыло двери перед всем обществом и творит что хочет. Кто-то из родителей говорит что уедет, кто-то — что будет учить ребенка по-английски, кто-то будет искать какие-то частные варианты. Некоторые все-таки надеются, что политики поменяют свое решение", — сказал Чекушин. Он также добавил, что противники реформы надеются на то, что принятые поправки отменит Конституционный суд Латвии или Европейский суд.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.