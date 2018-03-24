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Британца обругали в Латвии за незнание латышского языка
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Британца обругали в магазине в Латвии за незнание латышского языка 

РИА Новости 24 марта 2018
Фото: РИА Новости
Британскому покупателю в латвийском магазине торговой сети Maxima в грубой форме указали на незнание латышского языка. Возмущенный клиент покинул торговый зал после громких споров с персоналом. Другие посетители сняли инцидент на телефон и выложили в сеть, сообщает Sputnik Латвия.
На видео британец спорит с персоналом магазина, где его уверяют, что он обязан говорить на латышском языке. Причиной разногласий, возможно, стали специализированные кассы Maxima, где обслуживают только некоторых клиентов, например покупателей с маленькими детьми.
"Здесь Латвия! Говори по-латышски! Читать умеешь? Научись, осел!" — заявила туристу сотрудница магазина.
После конфликта возмущенный британец спешно покинул магазин.
Конфликтные ситуации в связи с незнанием латышского языка или нежеланием на нем разговаривать возникают регулярно и широко обсуждаются. Один из последних подобных случаев связан с известной в Латвии оперной певицей Эвитой Залите. Артистка, недовольная работой рижского дворника, сделала ему замечание, на которое он ответил ей "на чистом русском языке". Пост певицы об этом инциденте в соцсети собрал множество комментариев. Позже Залите отредактировала его, убрав упоминание о русском языке.
Регулярно объектами нападок в Латвии становятся кассиры магазинов, которые начинают говорить с покупателями по-русски. Так, в конце осени прошлого года большой резонанс вызвал конфликт покупательницы и кассира в рижском магазине Maxima. Словесная перепалка сотрудника и посетительницы по имени Иева Бранте началась после того, как продавец назвала сумму покупки на русском. В ответ Бранте потребовала обслуживать ее на госязыке, что и стало причиной разговора на повышенных тонах с угрозами вызвать некую "спецбригаду" с одной стороны и муниципальную полицию — с другой. Как выяснилось, кассир — коренная жительница Латвии и знает латышский язык, просто обратилась к покупательнице по-русски, подумав, что та русскоязычная. Обе женщины вели разговор исключительно на латышском, за исключением той самой фразы кассира о сумме чека, прозвучавшей в самом начале разговора.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что является родным почти для 40% жителей страны. За соблюдением закона о языке в Латвии следит Центр государственного языка. В конце января этого года ЦГЯ даже запустил приложение "Друг языка". Любой пользователь теперь может отослать извещение о нарушении языковых норм или, наоборот, похвалу за использование латышского.
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