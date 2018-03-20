Ещё
В Литве предложили добавить Киркорова в «черный список»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Литве предложили добавить Киркорова в «черный список» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Литве предложили добавить российского певца Филиппа Киркорова в «черный список», сообщает Sputnik.
С такой инициативой выступил депутат от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас.
Он рассказал, что направил свою инициативу в литовский МИД еще в конце января «не столько за песни, сколько за публичные заявления», в которых Киркоров положительно высказывался о присоединении Крыма к России.
"После этого я получил ответ, что это не будет сделано", — отметил Касчюнас и добавил, что теперь можно видеть последствия.
Ранее сообщалось, что Киркоров спел на избирательном участке в Вильнюсе.
Газета.Ru: последние новости
Киркоров спел на избирательном участке в Вильнюсе МИД России назвал марш в память легионеров СС в Риге "постыдным сборищем" Украина взыскала с "Газпрома" все, что у него было на территории страны
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России73
Отец Литвиненко назвал убийцу сына132
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля24
Россияне приготовились затянуть пояса381
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение