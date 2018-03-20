В Вильнюсе отреагировали на статью «Ридуса» о пытках

Разросшийся до международного масштаба скандал вокруг задержания на прошлой неделе на таможне в аэропорту Вильнюса белорусской журналистки Ники Кошар показал, что средства массовой информации действительно могут влиять на реальную жизнь, а не просто «взрывать Интернет».

Литовская таможня отреагировала на статью в «Ридусе» , опубликованную в понедельник — «Пытки в Вильнюсе: как не стать жертвой литовских наркополицейских».

«Таможня Министерства финансов Литвы подтверждает информацию о том, что была проведена проверка гражданки, подозревавшейся в перевозке наркотиков. После публикации статьи мы проводим проверку изложенных там и в социальных сетях фактов. Проверка проводится в настоящее время и о ее результатах мы сообщим вам дополнительно. — Хенрика Рукшенене, заместитель главы отдела по коммуникациям таможни Литвы». (перевод с литовского оригинала с помощью онлайнового переводчика).

Оперативность реакции литовских официальных лиц не может не радовать, хотя немного смущает, что ответ полученный по электронной почте в 18 ч во вторник в самом письме датирован еще 16 марта (то есть временем до выхода в свет упомянутой публикации «Ридуса»). Возможно, отправители письма немного заблудились во времени и датировали его днем появления первой информации о происшествии, а не днем отправки.

Но факт остается фактом: как ранее намекал «Ридусу» официальный представитель Уголовной службы Таможенного департамента Литвы Гедиминас Куликаускас, если бы не пристальное внимание СМИ к этому инциденту, дело, скорее всего, спустили бы на тормозах.

Редакция продолжает следить за развитием событий.