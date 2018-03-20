Борьба Латвии против «российской пропаганды» дала противоположный результат

Латвийские националисты заявили об огромной ошибке правительства, допустившего «обрусение» местных СМИ. Это якобы повысило число сторонников Путина Латвии , а не снизило, как ожидали власти.

Россияне ответили массовым голосованием за Владимира Путина в ответ на русофобию властей Латвии. Депутат Сейма Эдвин Шноре констатировал приближение Латвии к русскому миру.

«В 2014 году, когда Путин вторгся в Крым , правительство Латвии решило освоить сотни тысяч евро для расширения русскоязычного содержания в латвийских СМИ. Цель таких действий — побудить русских латвийцев больше смотреть местные телеканалы и меньше — российское ТВ. Чтобы в результате они меньше поддерживали Путина. Но, похоже, что эти цели не осуществились», — цитирует депутата Сейма Эдвин Шноре издание Delfi.

Он отметил, что результаты голосования на выборах 18 марта в Латвии говорят об особой неприязни живущих в Латвии российских граждан к либеральной оппозиции. Поэтому мнение о том, что в Латвию переезжают противники Путина, неверно.

Латвийский журналист Юрий Алексеев заявил, что никогда не видел таких очередей на избирательных участках в Латвии, и что причин подобному ажиотажу может быть несколько. «Вариант первый: Путин проплатил. Но если бы сюда влили денег, то я бы почувствовал. Не бывает в нашей маленькой стране, чтобы деньги прошли незамеченными. Версия вторая: латыши замучили русских своей реформой русских школ. Опять они наши школы начали „облатышивать“, уже в который раз. Вариант третий: русские, наконец, через много лет почувствовали, что у них в мире есть настоящий лидер», — цитирует Алексеева издание Eadaily.

Добавим, что в Латвии на выборах президента России проголосовали 20 765 российских граждан — на 5% меньше, чем в 2012 году, и 94,88% из них поддержали кандидатуру Путина.