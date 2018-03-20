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Борьба Латвии против «российской пропаганды» дала противоположный результат
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Борьба Латвии против «российской пропаганды» дала противоположный результат 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Латвийские националисты заявили об огромной ошибке правительства, допустившего «обрусение» местных СМИ. Это якобы повысило число сторонников Путина в Латвии, а не снизило, как ожидали власти.
Россияне ответили массовым голосованием за Владимира Путина в ответ на русофобию властей Латвии. Депутат Сейма Эдвин Шноре констатировал приближение Латвии к русскому миру.
«В 2014 году, когда Путин вторгся в Крым, правительство Латвии решило освоить сотни тысяч евро для расширения русскоязычного содержания в латвийских СМИ. Цель таких действий — побудить русских латвийцев больше смотреть местные телеканалы и меньше — российское ТВ. Чтобы в результате они меньше поддерживали Путина. Но, похоже, что эти цели не осуществились», — цитирует депутата Сейма Эдвин Шноре издание Delfi.
Он отметил, что результаты голосования на выборах 18 марта в Латвии говорят об особой неприязни живущих в Латвии российских граждан к либеральной оппозиции. Поэтому мнение о том, что в Латвию переезжают противники Путина, неверно.
Латвийский журналист Юрий Алексеев заявил, что никогда не видел таких очередей на избирательных участках в Латвии, и что причин подобному ажиотажу может быть несколько. «Вариант первый: Путин проплатил. Но если бы сюда влили денег, то я бы почувствовал. Не бывает в нашей маленькой стране, чтобы деньги прошли незамеченными. Версия вторая: латыши замучили русских своей реформой русских школ. Опять они наши школы начали „облатышивать“, уже в который раз. Вариант третий: русские, наконец, через много лет почувствовали, что у них в мире есть настоящий лидер», — цитирует Алексеева издание Eadaily.
Добавим, что в Латвии на выборах президента России проголосовали 20 765 российских граждан — на 5% меньше, чем в 2012 году, и 94,88% из них поддержали кандидатуру Путина.
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