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Спецслужбы Латвии уверяют, что глава Центробанка получил взятку
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Спецслужбы Латвии уверяют, что глава Центробанка получил взятку 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екабс Страуме опроверг слухи о том, будто дело о коррупции против президента Банка Латвии Илмара Римшевича развалится.
В передаче «900 секунд» телеканала LNT руководитель БПБК выразил уверенность, что дело не развалится. Именно это бюро задержало банкира и провело обыски в его квартире. Римшевича подозревают в получении взятки в размере не менее 100 тысяч евро. Он отпущен под залог в эту же сумму.
Хотя в БПБК утверждают, будто обвинения в адрес главы Центробанка не связаны с рухнувшим банком ABLV, среди клиентов которого было слишком много нерезидентов из России и других стран СНГ. Некоторые наблюдатели связывают нападки на Римшевича с требованием минфина США к Латвии избавиться от нерезидентов, особенно из России, в банках республики.
Между тем СМИ сообщают, что бывшая жена главы Центробанка Лига, которая работает в Национальном театре, считает: её бывшего мужа оболгали. Издание Privātā dzīve («Частная жизнь») приводит мнение Лиги о том, что ситуация с бывшим мужем является «классической кампанией чёрного пиара».
«Уверена, главная цель этой кампании — совсем не желание или необходимость посадить Римшевича. Главное — вызвать международную шумиху», — говорит она.
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