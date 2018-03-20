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Латвийского националиста возмутило голосование проживающих в стране россиян за Путина
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Латвийского националиста возмутило голосование проживающих в стране россиян за Путина 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Создатель документального фильма «Советская история», депутат сейма Латвии от Национального объединения Эдвин Шноре, известный своими антироссийскими заявлениями, заявил, что вопреки сложившемуся мнению в страну, как правило, переезжают жить сторонники Президента РФ Владимира Путина.
Таким образом парламентарий отреагировал на голосование в Латвии во время президентских выборов в России, когда 94,88% проживающих в стране граждан России проголосовали за Владимира Путина.
«На самом деле Эдвин Шноре перепутал постоянных жителей Латвии — русских, которым не дали гражданство республики, — с приезжими, — поясняет «Парламентской газете» политолог Юрий Долинский. — Как известно, латвийский дискриминационный закон о гражданстве осложняет процедуру получения паспорта этой страны для тех, у кого нет латвийских довоенных корней. В результате в стране существует позорный институт «неграждан» с соответствующим документом — так называемым «фиолетовым паспортом», но многие постоянные жители Латвии взяли гражданство России. Что касается приезжих, то никто не делал выборку, сколько среди них сторонников Путина, а сколько — настроенных оппозиционно».
Кроме того, Эдвин Шноре связал итоги голосования с возможностью принимать в республике российские телепрограммы. «Правительство Латвии решило выделить сотни тысяч евро для расширения русскоязычного содержания латвийских СМИ. Цель была — добиться, чтобы русские меньше смотрели российское телевидение, а больше — созданное в Латвии, и в результате этого меньше поддерживали Путина. Похоже, эти надежды не оправдались», — заявил Эдвин Шноре, назвав ситуацию «обрусением латвийского медиапространства».
Депутат-националист также призвал «отдалить Латвию от Русского мира».
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