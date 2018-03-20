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Хор «Нижегородского Губернского колледжа» отметили на престижном международном конкурсе
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Хор «Нижегородского Губернского колледжа» отметили на престижном международном конкурсе 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото из ВК Молодёжный хор «Контраст»Хор «Нижегородского Губернского колледжа» отметили на престижном международном конкурсеХор «Контраст» (руководитель Подольская О. В.) ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» стал обладателем Золотого диплома VII Международного хорового фестиваля-конкурса в г. Гданьске (Польша), который проходил в марте 2018 года. Участниками конкурса были хоровые коллективы из Литвы, Польши, России, Швеции, Эстонии и других стран Европы.
После блестящей победы на VII Международном хоровом фестивале-конкурсе хор «Контраст» выступил в костёле Св. Катаржины с произведениями русской духовной музыки. Хоровой коллектив пригласили выступить в Русском центре немецко-русского института культуры г. Дрездена, где хор «Контраст» тепло и радушно приняли.
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