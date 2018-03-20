Президент Литвы выступила против досрочных выборов в сейм

Президент Литвы Даля Грибаускайте выступила против досрочных выборов в сейм, к которым призывает оппозиция — лидеры консерваторов, либералов, партии «Порядок и справедливость» и смешанной группы депутатов.

Как сообщала «Парламентская газета», поводом для инициативы оппозиции послужили результаты голосования об импичменте депутату сейма Миндаугасу Бастису, завершившегося безрезультатно, несмотря на то что Конституционный суд решил, что парламентарий нарушил Основной закон, не сообщив о контактах с бывшим офицером КГБ Петром Воейко, который давно стал предпринимателем.

В итоге Бастис принял решение сдать мандат депутата, но оппозиция считает, что правящие тем не менее пошли против конституции страны.

Аналогичные обвинения выдвигает правящий Союз крестьян и «зелёных» в адрес оппозиции, поскольку неизвестно, почему не хватило голосов для импичмента, так как голосование было тайным.

Советник президента Литвы Миндаугас Линге заявил, что Даля Грибаускайте поддерживает поиск диалога и политическую стабильность в государстве.

«Вместо досрочных выборов депутаты должны искать возможности для совместной работы», — сообщил советник позицию президента.