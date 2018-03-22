Рано обрадовались: эмиграция снова превысила иммиграцию

Одна ласточка весны не делает, а один положительный показатель — не тенденция. Так можно обобщить статистику миграции в Литве . В среду в Вильнюсе были представлены новейшие макроэкономические прогнозы Минфина , в которых обсуждается соотношение эмиграции/иммиграции. Обращаем внимание на то, что в декабре 2017 г. из Литвы эмигрировали 2 тысячи 835, а иммигрировал 3 тысячи 71. Правда, в январе и феврале 2018 г. из Литвы снова уехало больше, чем приехало.

«Историческое событие — кривые поменялись местами. В январе снова видим прежнюю картину, а в феврале — кривые пытаются сравняться», — сказала вице-министр финансов Мигле Тускене. В январе 2018 г. из Литвы эмигрировали 4 тысячи 458, в феврале — 3 тысячи 18 человек. А иммигрировали 3 тысячи 307 и 2 тысячи 598. Глава Минфина Вилюс Шапока сказал, что эмиграция — это инертный процесс.

«Об изменении тенденции говорить еще рано. Во-первых, наша экономика должна трансформироваться и перейти к созданию большего ВВП. Во-вторых, мы должны избежать таких ситуаций, какие были 10 лет назад, когда к фискальной политики смотрели сквозь пальцы. В-третьих, мы должны провести структурные реформы в сфере образования и здравоохранении», — сказал он. Шапока обобщил, что люди должны чувствовать себя в безопасности, видеть, что могут воспитывать детей в Литве, тогда они не будут эмигрировать и возвращаться домой.

По данным Минфина, рост ВВП в 2018 году составит 3,2%. В 2019 г. рост ВВП составит 2,8%, а в 2020 и 2021 г. — на 2,5%. Сказала Тускене, что экономика Литвы растет быстрее, чем в еврозоне. «Росту экономики способствует и потребление, и инвестиции, и экспорт», — сказала она. Минфин прогнозирует, что инфляция в 2018 году составит 2,9%, т.е. на 0,2% больше, чем прогнозировали осенью. В 2019 г. годовая инфляция составит 2,4%, а 2020 и 2021 г. — 2,5%. Уровень безработицы в прошлом году составит 7,1%, в 2018 г. снизится на 6,5%, а в следующем году на 6,1%. Среднегодовая зарплата должна увеличится соответственно на 6,6% в 2018 и на 6,2% в 2019 г.