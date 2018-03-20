Хор Нижегородского губернского колледжа стал победителем международного хорового фестиваля в Польше

Хор Нижегородского губернского колледжа стал обладателем Золотого диплома VII Международного хорового фестиваля-конкурса в Польше . Об этом сообщили в ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж»

Как отмечается в сообщении, хор «Контраст» под руководством О. В. Подольской принял участие в фестивале-конкурсе прошедшем в марте в Гданьске

Швеции, Участниками конкурса стали хоровые коллективы из Литвы , Польши, России Эстонии и других стран Европы.

Сообщается также, что после победы на международном фестивале хор «Контраст» выступил в костеле Св. Катаржины с произведениями русской духовной музыки.