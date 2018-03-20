Хор Нижегородского губернского колледжа стал победителем международного хорового фестиваля в Польше 

Хор Нижегородского губернского колледжа стал обладателем Золотого диплома VII Международного хорового фестиваля-конкурса в Польше. Об этом сообщили в ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж»
Как отмечается в сообщении, хор «Контраст» под руководством О. В. Подольской принял участие в фестивале-конкурсе прошедшем в марте в Гданьске.
Участниками конкурса стали хоровые коллективы из Литвы, Польши, России, Швеции, Эстонии и других стран Европы.
Сообщается также, что после победы на международном фестивале хор «Контраст» выступил в костеле Св. Катаржины с произведениями русской духовной музыки.
Кроме того, хоровой коллектив пригласили выступить в Русском центре немецко-русского института культуры Дрездена, где коллектив был радушно принят.