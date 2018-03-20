Госсовет по обороне Литвы предложил довести военные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году

Об этом сообщила советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Жиливе Шатунене. В 2018 году Литва потратит на военные нужды 2,006% ВВП, что составит 873 миллиона евро. Первым в Литве предложил довести оборонные расходы до 2,5% ВВП ещё в прошлом году премьер-министр Саулюс Сквернялис, однако тогда президент Даля Грибаускайте сказала, что не следует обсуждать конкретные цифры, а нужно ориентироваться на ситуацию в экономике. В этом году в конце января увеличить военные расходы призвал спикер сейма Викторас Пранцкетис , однако не назвал цифр. Парламентские социал-демократы считают, что достаточно 2%.