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Госсовет по обороне Литвы предложил довести военные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году
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Госсовет по обороне Литвы предложил довести военные расходы до 2,5% ВВП к 2030 году 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщила советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Жиливе Шатунене.
В 2018 году Литва потратит на военные нужды 2,006% ВВП, что составит 873 миллиона евро.
Первым в Литве предложил довести оборонные расходы до 2,5% ВВП ещё в прошлом году премьер-министр Саулюс Сквернялис, однако тогда президент Даля Грибаускайте сказала, что не следует обсуждать конкретные цифры, а нужно ориентироваться на ситуацию в экономике.
В этом году в конце января увеличить военные расходы призвал спикер сейма Викторас Пранцкетис, однако не назвал цифр. Парламентские социал-демократы считают, что достаточно 2%.
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