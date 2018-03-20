Украина возвращает Крым. А есть ли план?

Литву и Очень часто украинские политики занимаются шапкозакидательством. Вспомним Прибалтику. По сути, в 1939 году СССР аннексировал Латвию Эстонию . Естественно, там были псевдовыборы, проходившие под прицелом винтовок Красной армии.

Те же США всегда подчеркивали, что они не признают присоединение Прибалтийских стран к СССР. Но при этом не рвали дипломатические отношения: Конгресс продолжал присылать в Москву делегации своих сенаторов и конгрессменов. Верховный Совет СССР, часть которого избиралась в Латвии, Литве и Эстонии, не подвергался международному бойкоту. Хотя санкции и продолжались.

Балтийские страны смогли обрести независимость только накануне распада СССР. История не знает сослагательного наклонения. Но если бы жители Литвы, Латвии и Эстонии тогда не выступали горой за национальное возрождение и развод с бывшим СССР, мы имели бы сегодня три автономных республики в составе РФ

Очень часто украинские политики занимаются шапкозакидательством. Мол, никуда они не денутся, Крым к нам вернется. Мол, рано или поздно крымчане увидят, какой прорыв совершила Украина на пути строительства демократического правительства, и вернутся обратно.

Но, боюсь, все гораздо сложнее: чем больше проходит времени с момента аннексии, тем сложнее становится процесс деаннексии.

Сейчас российские власти делают одну ужасную вещь, которая с точки зрения международных законов является абсолютным преступлением. Россия, условно говоря, осуществляет демографическую регуляцию населения Крыма: переселяет на полуостров россиян из материка, особенно подневольных государственных служащих, а на их место селит коренных крымских жителей. И если в необозримом будущем ситуация с возвращением Крыма начнет развиваться, состав населения полуострова к тому времени уже существенно поменяется. И это страшно утяжелит проблему.

Надо отдать должное руководителям Балтийских стран: какими бы коммунистами и сторонниками СССР они ни были, где-то в их головах сидела мысль о том, что надо все-таки сохранить национальную самобытность. Особенно это касается Литвы и ее тогдашнего многолетнего коммунистического лидера Антанаса Снечкуса. Упираясь мягкими котячьими лапами, он делал все, чтобы минимизировать количество переселенцев с других территорий бывшего СССР. Мол, у нас достаточно квалифицированной силы и образованных людей, которые могут работать во всех областях экономики.

В результате Литва была, может, и не первой из Балтийских стран, заговорившей об отсоединении от СССР, но их движение за независимость было самым мощным и поступательным. Еще в 1989 году народные депутаты Литвы просто встали и вышли с заседания Всесоюзного съезда Советов. Они сказали, что Литва отныне независимая и не собирается участвовать в работе высшего законодательного органа страны, от которой они ищут полной независимости. На самом деле они обрели ее лишь после провалившегося путча в августе 1991 года — когда Москва приняла это.

Но это стало в значительной мере возможно лишь потому, что Литва сохранилась как моноэтническое государство с очень незначительным процентом российского населения. Может, именно благодаря этому, с этнополитической точки зрения сейчас в Литве наиболее спокойная и стабильная ситуация. Там нет проблемы промосковского и пропутинского русскоязычного меньшинства, как в соседних Латвии и Эстонии.

Проблем с возвращением Крыма очень много. Мне кажется, что существует серьезный дефицит ответственного подхода к конструированию долгосрочной крымской политики.

Война, горячая или холодная, заканчивается либо победой, либо поражением, либо мирным договором, в основе которого всегда лежит компромисс. Как начинать переговоры с той будущей Россией, которая рано или поздно изменится, надо думать уже сейчас. Путин не вечный. Даже если он решит, как Си Цзиньпин , править до самой смерти, рано или поздно там все-таки будет другой политический режим.

Понятно, что Украина не может проиграть политическую войну за Крым, а выиграть ее сегодня с помощью силы или только юридических методов едва ли возможно. Нужно набраться терпения и готовиться к ведению разъяснительной и пропагандистской работы в Крыму — искать способ достучаться до сознания каждого крымчанина.

Если Россия пыталась повлиять на выборы в США с помощью современных интернет-технологий, то в этом направлении нужно думать и украинским политикам.

В 70-е, ради разрядки напряженности, снижения уровня противостояния и подписания тех или иных договоренностей, страны Запада закрыли глаза на многие вещи в СССР — в том числе и на аннексию Прибалтики.

Сейчас очень важно делать все, чтобы не допустить повторения тех времен.