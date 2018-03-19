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Латвия заняла третье место в ЕС по количеству праздничных дней
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Латвия заняла третье место в ЕС по количеству праздничных дней 

РИА Новости 6 часов назад
РИГА, 19 мар — РИА Новости. Латвия входит в тройку лидеров Евросоюза по количеству выходных дней, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на официальные данные ЕС.
В 2018 году в Латвии 17 официальных праздничных дней. Выходными будут 1 января (Новый год), 30 марта (Страстная пятница), 1 и 2 апреля (Пасха), 30 апреля и 1 мая (Праздник труда и День созыва Конституционного собрания Латвии), 4 мая (День провозглашения независимости), 13 мая (День матери), 23 июня (Лиго), 24 июня (Янов день), 9 июля (день завершения Праздника песни и танца), 18 и 19 ноября (День провозглашения Республики). Кроме того, каждый год в Латвии выходными считаются 24 декабря (Сочельник), 25 и 26 декабря (Рождество) и 31 декабря.
В отчет ЕС вошли, в том числе, официальные праздничные дни, которые выпадают на воскресенье, но после них не всегда следует выходной понедельник.
На прошлой неделе Союз зеленых и крестьян и Национальное объединение поддержали предложение «Единства» объявить 11 ноября, День Лачплесиса ("день памяти героев, павших за освобождение Латвии" — Sputnik), официальным праздничным днем.
Первое место по числу праздников занимает Бельгия, где выходными признаны 24 дня. На втором месте находится Болгария, где в этом году отметят 20 праздников. В Литве будет 13 праздничных выходных, а в Эстонии — 12.
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