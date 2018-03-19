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Сторонники Путина отпраздновали предварительные итоги выборов
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Сторонники Путина отпраздновали предварительные итоги выборов 

Sputnik Эстония 6 часов назад
Фото: Sputnik Эстония
После оглашения первичных результатов голосования тысячи человек вышли на Манежную площадь.
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