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ФСБ РФ интересуется туристами из Латвии, заявили в контрразведке республики
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ФСБ РФ интересуется туристами из Латвии, заявили в контрразведке республики 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Федеральная служба безопасности России интересуется туристами из Латвии, посещающими страну. Об этом говорится в отчёте полиции нацбезопасности республики, опубликованном в понедельник.
В полиции безопасности Латвии утверждают, что ФСБ готова вербовать любого жителя Латвии, даже такого, у которого нет доступа к государственным тайнам.
Контрразведка предупредила: российские спецслужбы оказывают влияние на Латвию через так называемых прокремлёвских активистов, которые осуществляют пророссийскую политику и защищают соотечественников.
Тревожат латвийскую контрразведку и молодые граждане страны, которые приезжают в Россию на учёбу или для участия в семинарах, конференциях, молодёжных лагерях.
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