ФСБ РФ интересуется туристами из Латвии, заявили в контрразведке республики

В полиции безопасности Латвии утверждают, что ФСБ готова вербовать любого жителя Латвии, даже такого, у которого нет доступа к государственным тайнам.

Контрразведка предупредила: российские спецслужбы оказывают влияние на Латвию через так называемых прокремлёвских активистов, которые осуществляют пророссийскую политику и защищают соотечественников.