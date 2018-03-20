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Россия и Литва договорились о дополнительных поездах в Калининградскую область
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Россия и Литва договорились о дополнительных поездах в Калининградскую область 

Вести Калининград 6 часов назад
Фото: Вести Калининград
Россия и Литва договорились о дополнительных поездах в Калининградскую область на время Чемпионата Мира по футболу, передаёт «Интерфакс». Число составов вырастет в три раза.
Количество транзитных поездов увеличится на четыре рейса в день, пассажиропоток прибавит почти две с половиной тысячи человек. Сейчас через Литву в Калининградскую область курсируют один или два поезда ежедневно. Напомню, что во время мирового футбольного первенства болельщики смогут бесплатно перемещаться между городами-организаторами мундиаля по железной дороге.
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