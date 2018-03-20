Россия и Литва договорились о дополнительных поездах в Калининградскую область

Россия и Литва договорились о дополнительных поездах в Калининградскую область на время Чемпионата Мира по футболу, передаёт «Интерфакс» . Число составов вырастет в три раза.

Количество транзитных поездов увеличится на четыре рейса в день, пассажиропоток прибавит почти две с половиной тысячи человек. Сейчас через Литву в Калининградскую область курсируют один или два поезда ежедневно. Напомню, что во время мирового футбольного первенства болельщики смогут бесплатно перемещаться между городами-организаторами мундиаля по железной дороге.