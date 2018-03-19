Литва утроит количество транзитных пассажирских поездов в Калининград

Стороны договорились увеличить количество транзитных поездов на четыре рейса в день, в целом это будет почти на 2,4 тыс. пассажиров больше, чем в обычное время.

"Мы получили просьбу России о том, чтобы территорию Литвы на время чемпионата ежедневно пересекали по четыре дополнительных поезда. Такое разрешение предоставлено", — сообщил посол Литвы в РФ Рямигиюс Мотузас.

Это одна из немногих мер, к которым прибегли Литва и Россия, стремясь упорядочить потоки футбольных болельщиков на предстоящем в начале лета ЧМ.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы сообщила, что литовские должностные лица получили приглашение администрации Калининградской области организовать межведомственную встречу по вопросам, связанным с организацией чемпионата.

"Встреча, ее дата и место согласуются с Российской Федерацией", — сказала Раса Якилайтене.