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Псковские пограничники вместе с эстонскими обнаружили нарушителей
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Псковские пограничники вместе с эстонскими обнаружили нарушителей 

АиФ Северо-запад 10 часов назад
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с помощью технических средств охраны границы зафиксировали на прошедших выходных нарушение режима государственной границы легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе ведомства.
В воскресенье вечером радиотехническим постом «Медли» обнаружено движение легкового автомобиля по ледовой поверхности Псковско-Чудского водоема в сторону сопредельного государства. По данному факту незамедлительно были проинформированы иностранные коллеги.
Спустя считанные минуты пограничниками Эстонской Республики был задержан автомобиль марки «Ауди». В нем находились трое граждан Российской Федерации 1984, 1987 и 1988 годов рождения.
В рамках взаимодействия задержанные лица будут переданы российским пограничникам.
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