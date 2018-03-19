Псковские пограничники вместе с эстонскими обнаружили нарушителей

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области с помощью технических средств охраны границы зафиксировали на прошедших выходных нарушение режима государственной границы легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе ведомства.

В воскресенье вечером радиотехническим постом «Медли» обнаружено движение легкового автомобиля по ледовой поверхности Псковско-Чудского водоема в сторону сопредельного государства. По данному факту незамедлительно были проинформированы иностранные коллеги.

Спустя считанные минуты пограничниками Эстонской Республики был задержан автомобиль марки «Ауди». В нем находились трое граждан Российской Федерации 1984, 1987 и 1988 годов рождения.

В рамках взаимодействия задержанные лица будут переданы российским пограничникам.