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Крестовый поход против дешевой рабочей силы для Литвы обернется двойным ударом
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Крестовый поход против дешевой рабочей силы для Литвы обернется двойным ударом 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Назревающие в Брюсселе реформы, цель которых — борьба с социальным демпингом, когда дешевая рабочая сила из бедных стран снижает зарплаты, обернется двойным ударом для Литвы.
С одной стороны, работающие за границей граждане Литвы сами столкнутся с более жесткими правилами внесения социальных взносов. С другой, эти правила наденут намордник на литовские компании, которые привозят в Литву и в другие страны Запада дешевую рабочую силу из третьих стран.
Один из сторонников новой реформы — президент Франции Эммануэль Макрон. Он летом прошлого года заявил, что без этой реформы Европу ждет крах. В Брюсселе уже проводят пересмотр директивы командирования работников, ею пользуются и литовские компании, которые отправляют работников в командировку в другие страны.
Представитель Литовского профсоюза работников общепита Раймондас Тамошаускас рассказал, что в ходе перемен особое внимание уделяется борьбе с межгосударственным социальным мошенничеством и злоупотреблением социальной защитой. «По действующим законам, работники во время командировки должны получать социальные гарантии страны, из которой они приезжают. Кроме того, зарплата у них обычно ниже минимума в принимающей стране. Но это бывает больше зарплаты, чем в той стране, откуда они приезжают», — сказал он.
Работник, который едет работать за границу, должен получить документ, доказывающий, что человек застрахован социальными гарантиями в Литве, значит, в другой стране ему не надо платить взносы по социальному страхованию. Чтобы была выдана такая справка, работодатель должен отвечать ряду требований. К примеру он должен большей частью работать в Литве.
Есть и другие требования, например, работника не могут посылать в командировку больше чем на 24 месяца и т.д. Тамошаускас рассказал, что менять хотят требования такой справки. К примеру, срок подготовки отправки работника в командировку хотят увеличить с 1 до 3 месяцев, а время командировки сократить с 2 лет до 1 года. По его словам, это больно ударит по литовскому транспортному сектору, который в последнее время занимается своеобразным экспортом работников из третьих стран в Западную Европу. «В Литве сейчас наблюдается и новый феномен — трудоустройство в стране не граждан ЕС, которые реально отсылаются работать в другие страны», — сказал он.
Пресс-секретарь Литовской ассоциации перевозчиков Linava Витаутас Клейнаускас сказал, что у него нет точных данных, сколько иностранцев работает в литовском транспортном секторе, но их число растет. «К сожалению, но литовский рынок уже исчерпан, он не может предложить водителей-дальнобойщиков, приходится трудоустраивать граждан третьих стран», — сказал он.
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