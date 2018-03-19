Охотники сбили квадрокоптер в Ленинградской области

Утром 18 марта двое жителей Ленинградской области сбили квадрокоптер под городом Сланцы в Ленинградской области. По словам мужчин, беспилотник летел со стороны Эстонии. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам «стрелков», они пришли в лес на охоту и тестировали новый оптический прицел. Сбивать эстонский квадрокоптер в их планы не входило.

Вышли в поле и услышали подозрительный шум. Поднимаем голову, а там беспилотник, прямо на нас, со стороны Эстонии движется. Рядом ни души, страшно. Ну мы и подумали, что шпионская техника. Решили сбить его, мало ли что?

— Семен Н.

Сбить летательный аппарат мужчины смогли с первой попытки. Охотники осмотрели упавший беспилотник, но решили не трогать.

Сначала даже подойти боялись, там провода

какие-то торчали и дымок повалил. Ну так и оставили там, ну его!

— Семен Н.

По данным издания, город Сланцы от границы с Эстонией находится в 13 километрах.

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