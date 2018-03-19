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Охотники сбили квадрокоптер в Ленинградской области
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Охотники сбили квадрокоптер в Ленинградской области 

360tv.ru 2 часа назад
Утром 18 марта двое жителей Ленинградской области сбили квадрокоптер под городом Сланцы в Ленинградской области. По словам мужчин, беспилотник летел со стороны Эстонии. Об этом сообщили «Невские новости».
По словам «стрелков», они пришли в лес на охоту и тестировали новый оптический прицел. Сбивать эстонский квадрокоптер в их планы не входило.
Вышли в поле и услышали подозрительный шум. Поднимаем голову, а там беспилотник, прямо на нас, со стороны Эстонии движется. Рядом ни души, страшно. Ну мы и подумали, что шпионская техника. Решили сбить его, мало ли что?
— Семен Н.
Сбить летательный аппарат мужчины смогли с первой попытки. Охотники осмотрели упавший беспилотник, но решили не трогать.
Сначала даже подойти боялись, там провода
какие-то  торчали и дымок повалил. Ну так и оставили там, ну его!
— Семен Н.
По данным издания, город Сланцы от границы с Эстонией находится в 13 километрах.
Во второй половине этого года состоится первый тестовый полет китайского самолета‐амфибии AG600 с водной поверхности. Испытания пройдут на водном резервуаре в провинции Хэбей КНР.
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