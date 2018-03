Очень страшная правда Литвы, которую она еще надеется скрыть 

В Литве 227 мест расправ над евреями. В советские годы тема Холокоста замалчивалась, точнее, замалчивалось массовое участие коллаборационистов в убийствах. О месте расправ в Панеряй было известно, но писали, что гитлеровцы убили тут десятки тысяч советских граждан — без упоминания национальности убитых и убийц. Гитлеровцы…

Теорию «двойного геноцида», которой, судя по «конкурсу», придерживается уволенный Сеймом Литвы контролер по академической этике, подверг сомнению колумнист The Guardian Джонатан Фридланд в статье «Могу понять, почему литовцев привлекает теория „двойного геноцида“. Но от этого она не менее отвратительна» («I see why 'double genocide' is a term Lithuanians want. But it appals me»). «Когда уравниваются преступления нацизма и коммунизма, мы, как правило, не видим честного рассказа о первых, — пишет он. — В табличке на стене Девятого форта (крепость в Каунасе, превращенная нацистами в концлагерь. — „СП“), к примеру, говорится лишь о „нацистах и их пособниках“. Там не упоминается, что этими „пособниками“ были добровольцы-литовцы, с готовностью истреблявшие своих сограждан еврейской национальности. В ходе путешествия по стране — а я посетил целый ряд памятных мест, связанных с войной — я нигде не увидел признания голой, неприглядной правды: тот факт, что доля погибших среди литовских евреев (более 90%) была одной из самых высоких в оккупированной нацистами Европе, в основном обусловлен тем, что гитлеровцам активно помогало местное население». «Репрессии советского периода были ужасны, но геноцидом их не назовешь: арест и расстрел во рву у форта — не одно и то же. Это несопоставимые вещи, и утверждать обратное — значит лишать понятие „геноцид“ всякого смысла», — рассуждает колумнист The Guardian.