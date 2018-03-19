Очень страшная правда Литвы, которую она еще надеется скрыть

Литве , казалось бы, малозначительное событие: парламент уволил контролера по академической этике Вигилиюса Садаускаса. На самом деле это решение связано с трагической страницей в истории не только Литвы. Эту страницу активно осуждают и поныне. Литовскую элиту возмутило предложение контролера: он объявил премию в размере 1000 евро человеку, который соберет информацию и напишет научную работу о «лицах еврейской национальности, убивавших людей, способствовавших их ссылкам и истязаниям».

Так Вигилиюс Садаускас исподволь попытался подвести базу под участие литовцев в Холокосте. В годы войны пособники нацистов убили до 95% из 240 тысяч местных евреев. Массовые расправы начались сразу же с началом войны. В первые же дни ликвидировали евреев Паланги и Кретинги. Первая акция массового убийства осуществлена 24 июня в Гаргждай — уничтожили 201 еврея. С 25 по 29 июня литовские националисты устроили в Каунасе массовую бойню в гараже «Летукис», во время которой погибло около 4 тысяч человек.

Так продолжалось всю войну. Массовые убийства пособники нацистов осуществляли под надзором гитлеровцев в предместье Вильнюса у поселка Панеряй. Были вырыты котлованы, куда сваливали трупы расстрелянных советских военнопленных и местных евреев, включая женщин, детей, стариков. Сейчас здесь мемориал.

В Литве 227 мест расправ над евреями. В советские годы тема Холокоста замалчивалась, точнее, замалчивалось массовое участие коллаборационистов в убийствах. О месте расправ в Панеряй было известно, но писали, что гитлеровцы убили тут десятки тысяч советских граждан — без упоминания национальности убитых и убийц. Гитлеровцы…

Так было и в Латвии Эстонии , где пособники нацистов также уничтожили почти поголовно местное еврейское население. Как бы цинично ни звучало, но выжили не только те из них, кто успел эвакуироваться, но и попавшие под каток сталинских репрессий. «Фактически депортация спасла жизнь многим высланным евреям», — пишет известный латвийский публицист Александр Гильман . «Трудно представить, что было бы с нашей семьей, если бы не высылка», — рассуждает он. За эти рассуждения его проклинают латвийские националисты. В Литве националисты тоже всячески избегали признания роли своих коллаборационистов в Холокосте и даже пытались оправдать убийства. Небольшая группа местных «интеллектуалов» исповедует теорию «двойного геноцида», согласно которой нацистский и коммунистический режимы были одинаково преступны и которая подводит базу под Холокост в Литве, объясняет, будто расправы с евреями являлись местью за их преступления против литовского народа. Здесь уверяют, что сталинские депортации осуществляли евреи. На самом деле среди сотрудников НКВД и их помощников были люди разных национальностей, в том числе и литовцы, так называемые «ястребки» из местного населения. Да и какое отношение к депортациям имели сотни тысяч евреев — портные, сапожники, часовщики, музыканты, врачи, журналисты и их семьи? И как увязать месть с массовыми убийствами семей, детей, мирных жителей?

Теорию «двойного геноцида», которой, судя по «конкурсу», придерживается уволенный Сеймом Литвы контролер по академической этике, подверг сомнению колумнист The Guardian Джонатан Фридланд в статье «Могу понять, почему литовцев привлекает теория „двойного геноцида“. Но от этого она не менее отвратительна» («I see why 'double genocide' is a term Lithuanians want. But it appals me»). «Когда уравниваются преступления нацизма и коммунизма, мы, как правило, не видим честного рассказа о первых, — пишет он. — В табличке на стене Девятого форта (крепость в Каунасе, превращенная нацистами в концлагерь. — „СП“), к примеру, говорится лишь о „нацистах и их пособниках“. Там не упоминается, что этими „пособниками“ были добровольцы-литовцы, с готовностью истреблявшие своих сограждан еврейской национальности. В ходе путешествия по стране — а я посетил целый ряд памятных мест, связанных с войной — я нигде не увидел признания голой, неприглядной правды: тот факт, что доля погибших среди литовских евреев (более 90%) была одной из самых высоких в оккупированной нацистами Европе, в основном обусловлен тем, что гитлеровцам активно помогало местное население». «Репрессии советского периода были ужасны, но геноцидом их не назовешь: арест и расстрел во рву у форта — не одно и то же. Это несопоставимые вещи, и утверждать обратное — значит лишать понятие „геноцид“ всякого смысла», — рассуждает колумнист The Guardian.

Вигилиюс Садаускас попытался объяснить причину, по которой он объявил свой конкурс. Сделал это из-за книги местной писательницы Руты Ванагайте «Наши» о литовцах — убийцах евреев. Эта книга стала сенсацией, бестселлером, она раскрыла ужасную правду. От Ванагайте отвернулись многие друзья и родственники. «Я спросила у моих детей, которым 20 и 28 лет, писать ли мне такую книгу. Они сказали, что на 120% поддерживают меня. Но часть друзей предупредила меня, что я останусь без читателей, которые любят меня за книги об уходе за стариками и о женщинах. Я подумала — почему я должна думать о коммерции. Я вижу, что больше никто такую книгу не напишет», — сказала писательница порталу Delfi.lt. «Я читала протоколы об эксгумации — множество детей с неповрежденными черепами — значит, закапывали живыми, — рассказала Рута Ванагайте. — В книге есть свидетельство одного военного — отец ничком ложился в яму, прикрывая ребенка. Военного спрашивали — в кого первого стрелять — в отца или в ребенка? Ответил: „Что мы звери, что ли, стрелять в ребенка на глазах у отца?“ Конечно, в отца. Ребенок ведь ничего не понимает». «Я помню, в советское время, когда лечили зубы, спрашивали — золото будет ваше или мое? Откуда у зубных техников было золото? Куда пропали все золотые коронки? — вспоминала писательница. — Есть и еще более интересный момент. Я унаследовала от дедушки и бабушки антикварную кровать, шкаф, часы. Прочитала, что во всей Литве было около 50 000 еврейских домов, плюс синагоги, магазины, больницы. Куда пропало все это имущество? Вся Литва разбогатела». По ее словам, в расправах участвовали добровольцы-белоповязочники, обычные деревенские парни и даже школьники.

По словам профессора истории университета Миллерсвилл в США, американского литовца Саулюса Сужедялиса, гостившего в Вильнюсе по приглашению Еврейской общины Литвы, «40% жертв Холокоста погибли в газовых камерах, но Литвы это не коснулось: здесь нацисты нашли достаточно „рабочей силы“ для убийства евреев».

«Скажем, в США в течение длительного времени игнорировали вопрос уничтожения индейцев, говорили о войнах Дикого Запада, но новые исследования показали, что так называемые войны с индейцами в большинстве случаев были убийствами мирного населения, — рассуждает профессор в интервью порталу delfi.lt. — Конечно, кому-то это не нравилось, появились обвинения, к примеру, «А что они сделали с ковбоями!», и т.п. То же самое происходит в Литве — здесь живы дискуссии об истоках войны, памятниках героям и не героям и т.д. Но лично мне совершенно неважно, что делали евреи. Меня волнует, что делали литовцы. Конечно были евреи, а также литовцы и русские, которые участвовали в ссылках. Но что это имеет общего, скажем, с убитыми еврейскими детьми в Тельшяй?».

«Это бесславная страница нашей истории, и игнорировать ее — не выход. Это только показывает нашу неполноценность и не улучшает имидж нашей страны», — подчеркнул гость из Америки.

По его словам, Холокост был самой жестокой и кровавой страницей в истории Литвы. «Нет других подобных событий, которые могли бы сравниться с ним своим масштабом, жестокостью и массовостью, — сказал он. — Признать это, может, и нелегко, но надо постараться идти в эту сторону. Иного пути я не знаю».

Мысли Руты Ванагайте и американского профессора с трудом пробивают себе дорогу в Литве. Но процесс идет. Парламентский либерал Аушрине Армонайте, инициировавшая процедуру вынесения недоверия контролеру по академической этике, так оценила его идею о «конкурсе»: «Это речь ненависти, которая имеет много признаков проактивного антисемитизма, очевидно, что это побуждение искать доказательства преступлений по признаку одной национальности». В Сейме ее поддержали коллеги-либералы, оппозиционные социал-демократы и консерваторы, правящий Союз крестьян и «зеленых».

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