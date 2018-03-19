Избиратели остались недовольны пением Филиппа Киркорова во время выборов

Вчера прошли выборы президента Российской Федерации. Избирательные участки для наших граждан находились по всему миру, что соотечественники могли проголосовать даже за пределами страны.

На избирательном участке в Вильнюсе появился поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров , которого сопровождали журналисты. Артист пришел не только проголосовать за будущего президента, но и устроил импровизированное небольшое шоу и даже начал петь, а также продолжил давать интервью, которое переросло в небольшую пресс-конференцию.

Впрочем, небольшой концерт Киркорова мало обрадовал других избирателей, ведь из-за выступления знаменитого артиста голосование было прервано на десять минут, а одна урна и вовсе была заблокирована журналистами и самим певцом. Так как многие избиратели торопились как можно скорее проголосовать и отправиться дальше по своим делам, то такая задержка вызвала лишь недовольство. В итоге организаторы попросили Киркорова и журналистов переместиться в другой зал, чтобы не мешать ходу голосования, сообщают РИА Новости

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