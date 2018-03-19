Ещё
Избиратели остались недовольны пением Филиппа Киркорова во время выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избиратели остались недовольны пением Филиппа Киркорова во время выборов 

Teleprogramma.pro 6 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вчера прошли выборы президента Российской Федерации. Избирательные участки для наших граждан находились по всему миру, что соотечественники могли проголосовать даже за пределами страны.
На избирательном участке в Вильнюсе появился поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, которого сопровождали журналисты. Артист пришел не только проголосовать за будущего президента, но и устроил импровизированное небольшое шоу и даже начал петь, а также продолжил давать интервью, которое переросло в небольшую пресс-конференцию.
Впрочем, небольшой концерт Киркорова мало обрадовал других избирателей, ведь из-за выступления знаменитого артиста голосование было прервано на десять минут, а одна урна и вовсе была заблокирована журналистами и самим певцом. Так как многие избиратели торопились как можно скорее проголосовать и отправиться дальше по своим делам, то такая задержка вызвала лишь недовольство. В итоге организаторы попросили Киркорова и журналистов переместиться в другой зал, чтобы не мешать ходу голосования, сообщают РИА Новости.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1737767820803382267_192739620"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5609375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.5609375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Отметим, что сам Киркоров был доволен организацией выборов в посольстве в Литве. «Свой гражданский долг вдали от Родины я выполнил от души! Особая благодарность Послу России в Литве — Удальцову Александру Ивановичу за безупречную организацию и порядок на участке голосования для русских граждан в Литве!» — сообщил певец в своем микроблоге.
Teleprogramma.pro: последние новости
В Сети обсуждают очередное оскорбительное высказывание Андрея Макаревича о россиянах Суд наложил арест на недвижимость и счета Цымбалюк-Романовской Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»539
Еще одна страна вышлет российских дипломатов483
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина269
Обзор зарубежных СМИ: «Крымский мост рухнет до иска Украины»187
Панин опубликовал голое селфи c барышней53
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
03:35
Собчак назвала главный итог голосования
Политика Выборы 2018
01:10
В Хамовниках изменится схема движения транспорта
Новости Москвы
07:01
Собянин поздравил российских паралимпийцев
Новости Москвы Политика
04:44
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение