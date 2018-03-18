Филипп Киркоров проголосовал в Вильнюсе

Голосование было прервано почти на десять минут, поскольку одна урна «была фактически заблокирована Киркоровым и журналистами», окружившими артиста, который начал давать что-то вроде импровизированной пресс-конференции.

Все это время избиратели, которым было важно поскорее закончить процедуру и, очевидно, разойтись по своим делам, просили организаторов пропустить их к кабинкам для голосования и урнам.

В конце концов члены избирательной комиссии совместно с наблюдателями сумели добиться того, чтобы артист Киркоров переместился в соседний зал, где благополучно продолжил общение с прессой.