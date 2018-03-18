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Филипп Киркоров проголосовал в Вильнюсе
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Филипп Киркоров проголосовал в Вильнюсе 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В день выборов президента России на избирательном участке в Вильнюсе процесс голосования ненадолго застопорился после того, как в посольстве РФ появился певец Филипп Киркоров. О казусе сообщает РИА Новости со ссылкой на наблюдателя.
Голосование было прервано почти на десять минут, поскольку одна урна «была фактически заблокирована Киркоровым и журналистами», окружившими артиста, который начал давать что-то вроде импровизированной пресс-конференции.
Все это время избиратели, которым было важно поскорее закончить процедуру и, очевидно, разойтись по своим делам, просили организаторов пропустить их к кабинкам для голосования и урнам.
В конце концов члены избирательной комиссии совместно с наблюдателями сумели добиться того, чтобы артист Киркоров переместился в соседний зал, где благополучно продолжил общение с прессой.
К 17:00 по московскому времени в российском дипведомстве в столице Литвы проголосовали 1368 человек.
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