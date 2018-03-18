В Вильнюсе хотят открыть «Сквер российской демократии» 

Вильнюсская мэрия планирует открыть около посольства России так называемый «Сквер российской демократии». Такую идею озвучил мэр Ремигиюс Шимашюс.
Он сообщил, что деревья в сквере назовут именами «видных демократов» России, которых якобы погубили власти РФ. Гости мэрии просили переименовать улицу Латвю, на которой находится посольство РФ, но Шимашюс возразил: эта улица посвящена Латвии, её не следует переименовывать.
Территория около посольства России в Литве давно стала местом антироссийских акций — митингов, пикетов, собраний, в которых принимают участие российские оппозиционеры и местные политики.