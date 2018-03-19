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Более 20 тысяч человек приняли участие в выборах президента России в Латвии
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Более 20 тысяч человек приняли участие в выборах президента России в Латвии 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 19 мар — РИА Новости. В выборах президента России в Латвии приняли участие 20 765 российских граждан, сообщила пресс-служба посольства РФ в Риге.
В 2012 году в голосовании на выборах президента РФ приняли участие 21 895 человек, что на 5% больше, чем в этом году.
"Посольство высоко оценивает явку избирателей, отмечая, что пришлось даже спешно изготавливать в России дополнительные избирательные бюллетени", — сообщили в посольстве.
По данным пресс-службы, 95 бюллетеней признаны недействительными, три бюллетеня пропали.
Выборы президента РФ прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК.
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