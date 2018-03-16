Прием заявок на «Московскую весну a cappella» продлили до 1 апреля

Исполнители из 15 стран уже готовятся приехать в Москву . Прием заявок на участие в конкурсе «Московская весна a cappella» в рамках одноименного фестиваля продлили до 1 апреля, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

Конкурс «Московская весна a cappella» впервые прошел весной 2017 года. Он объединяет исполнителей, работающих в жанре a cappella (пение без инструментального сопровождения). В нем могут принять участие музыканты, имеющие не менее года певческого опыта и достигшие 18-летнего возраста.