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Прием заявок на «Московскую весну a cappella» продлили до 1 апреля
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Прием заявок на «Московскую весну a cappella» продлили до 1 апреля 

Мои Черемушки 17 часов назад
Фото: Мои Черемушки
Исполнители из 15 стран уже готовятся приехать в Москву. Прием заявок на участие в конкурсе «Московская весна a cappella» в рамках одноименного фестиваля продлили до 1 апреля, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы.
Конкурс «Московская весна a cappella» впервые прошел весной 2017 года. Он объединяет исполнителей, работающих в жанре a cappella (пение без инструментального сопровождения). В нем могут принять участие музыканты, имеющие не менее года певческого опыта и достигшие 18-летнего возраста.
Заявки уже подали представители 15 стран. Среди них, как и в 2017 году, музыканты из США, Великобритании, Италии, Франции, Венгрии и Латвии. Впервые решили участвовать в конкурсе исполнители из Австрии, Германии, Дании, Израиля, Казахстана, Китая, Кореи и Индии.
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