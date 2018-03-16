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Москва обратила внимание мирового сообщества на сборище эсэсовцев в Риге
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Москва обратила внимание мирового сообщества на сборище эсэсовцев в Риге 

Вести.Ru 19 часов назад
Москва решительно осудило шествие латышского легиона Waffen SS. У российского МИД сборище легионеров вызвало чувство брезгливости. Постыдную и позорную для современной Европы сходку Москва предложила осудить мировому сообществу.
При этом российские дипломаты подчеркнули, что в нем приняли участие представители латышского политического истеблишмента, депутаты правящей в Латвии коалиции, которые предпринимают кощунственные попытки законодательно придать 16 марта официальный статус, выставить участников Waffen SS в виде невинных жертв и защитников свободы, сообщает ТАСС.
В 2017 году во время шествия сторонников Waffen SS были задержаны пять антифашистов. Они развернули плакаты с изображением жертв нацизма.
Сейм Латвии в 2018 году отказался признать 16 марта официальным днем памяти латышских легионеров СС.
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