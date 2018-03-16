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В Риге задержали недовольного маршем эсэсовцев
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В Риге задержали недовольного маршем эсэсовцев 

Вести.Ru 23 часа назад
Фото: Вести.Ru
В Риге полиция задержала мужчину, протестовавшего против проведения шествия легионеров Ваффен-СС. Мужчина находился за ограждением, отделяющим площадь у памятника Свободы, к которому легионеры СС возлагают цветы, и выкрикивал фразу «Вы — фашисты». Задержанного сопроводили в полицейский автомобиль, передает РИА Новости.
В шествии, приуроченном к так называемому Дню легионера Ваффен-СС, приняли участие несколько сот человек, среди которых бывшие легионеры Ваффен-СС и депутаты латвийского сейма.
У памятника Свободы их встретила группа антифашистов с протестными плакатами на латышском, русском и английском зыках. Антифашисты выкрикивали фразы «Фашизм не пройдет» и «Позор».
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