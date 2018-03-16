В Риге прошло шествие легионеров СС

Несколько сот человек принимают участие в Риге в шествии, приуроченном к так называемому Дню легионера Ваффен СС.

Участники шествия собрались у Домского собора в Риге и намерены проследовать к памятнику Свободы в Риге. В мероприятии принимают участие бывшие легионеры Ваффен СС, депутаты Сейма Латвии от партии "Все Латвии". Участники мероприятия держат в руках флаги страны. Мероприятие проходит спокойно.

Территория вокруг памятника Свободы оцеплена полицией, на площади перед памятником выставлены заграждения.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области . Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.