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В Риге прошло шествие легионеров СС
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В Риге прошло шествие легионеров СС 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: © Sputnik / Сергей Мелконов
Несколько сот человек принимают участие в Риге в шествии, приуроченном к так называемому Дню легионера Ваффен СС.
Участники шествия собрались у Домского собора в Риге и намерены проследовать к памятнику Свободы в Риге. В мероприятии принимают участие бывшие легионеры Ваффен СС, депутаты Сейма Латвии от партии "Все Латвии". Участники мероприятия держат в руках флаги страны. Мероприятие проходит спокойно.
Территория вокруг памятника Свободы оцеплена полицией, на площади перед памятником выставлены заграждения.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Генрих Гиммлер 24 марта 1943 года издал приказ, уточняющий понятие "латышский легион" в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.
СС, так же, как СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, были признаны преступными организациями в ходе Нюрнбергского процесса — суда над группой главных нацистских военных преступников. Также преступлением против человечности было признано создание концлагерей, который организовывались, в том числе, и силами СС.
Каждый год в Риге проходит шествие участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. Оно вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире. РФ считает шествие легионеров СС в Латвии позором. Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что разрешение властями Латвии маршей ветеранов СС противоречит международному праву и решениям Нюрнбергского трибунала.
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