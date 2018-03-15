Ещё
Защитник русских школ в Латвии заявил, что его вызвали в полицию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защитник русских школ в Латвии заявил, что его вызвали в полицию 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 15 мар — РИА Новости. Организатор митингов в защиту русских школ в Латвии Дэги Караев сообщил о том, что его вызвали на разговор в полицию безопасности.
"Только что позвонили с частного номера (не определился) и «официально» вызвали на беседу в полицию безопасности. Я потребовал прислать официальное заказное письмо, потому что не считаю звонок с неизвестного номера от неизвестного человека официальным вызовом", — написал Караев в Facebook.
В полиции безопасности ситуацию не комментируют.
В Латвии проходят митинги и шествия против перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения, в них принимают участие тысячи жителей. В Латвии проживает чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.
Сейм Латвии ранее одобрил в двух чтениях перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.
РИА Новости: последние новости
В Риге прошло шествие легионеров СС В Латвии нашли новый способ заработать на России Прибалтийские страны поддержат Варшаву в споре с ЕС о судебной реформе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму163
В ООН сорвали выступление России267
Мясорубка в Гудаури17
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям194
Третья мировая война наступила для Климкина78
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение