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Погранслужба Латвии попросила 5 миллионов евро на продление забора на границе с РФ
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Погранслужба Латвии попросила 5 миллионов евро на продление забора на границе с РФ 

Парламентская газета 23 часа назад
Фото: Парламентская газета
На заседании комиссии сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник погранохраны республики, генерал Нормунд Гарбарс, попросил 5 миллионов евро на строительство дополнительных 100 километров забора вдоль границы с Россией.
В планах латвийских властей возвести 93 километра, из которых 65 уже построено. Этот участок закончат в нынешнем году.
В погранохране утверждают, что забор является эффективным средством против нарушителей границы. Всего же на границе с Россией длина забора должна составить 283 километра.
Закончен проект забора и на границе с Белоруссией. О его длине не сообщается. Протяжённость белорусско-латвийской границы составляет 180 километров.
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