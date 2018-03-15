Погранслужба Латвии попросила 5 миллионов евро на продление забора на границе с РФ 

На заседании комиссии сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник погранохраны республики, генерал Нормунд Гарбарс, попросил 5 миллионов евро на строительство дополнительных 100 километров забора вдоль границы с Россией.
В планах латвийских властей возвести 93 километра, из которых 65 уже построено. Этот участок закончат в нынешнем году.
В погранохране утверждают, что забор является эффективным средством против нарушителей границы. Всего же на границе с Россией длина забора должна составить 283 километра.
Закончен проект забора и на границе с Белоруссией. О его длине не сообщается. Протяжённость белорусско-латвийской границы составляет 180 километров.