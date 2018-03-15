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Ежегодный марш эсэсовцев в Риге не станет официальным праздником
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Ежегодный марш эсэсовцев в Риге не станет официальным праздником 

Парламентская газета 23 часа назад
Фото: Парламентская газета
В четверг сейм Латвии отклонил предложение входящего в правящую коалицию Национального объединения внести неофициальный день национальных воинов 16 марта в список узаконенных праздников.
Националисты хотели признать 16 марта официальным днём памяти эсэсовцев, служивших в Латышском легионе СС, и таким образом, как они утверждают, восстановить «историческую справедливость» по отношению к ветеранам СС.
Латышские эсэсовцы в республике и без официального признания считаются борцами за свободу. Ежегодно 16 марта по случаю очередной годовщины первого боя с Советской армией в 1944 году ветераны СС и их поклонники устраивают марш в Риге.
Между тем Рижская дума разрешила все мероприятия, запланированные на этот день, но с приоритетом эсэсовцев. Так, шествие, посвящённое памяти легионеров СС, пройдёт в центре столицы, а для антифашистов введены ограничения — их акция в знак протеста против восхваления нацизма не может проводиться там же и в то же время.
Готовится к завтрашнему дню и полиция. Министр внутренних дел Рихард Козловскис утверждает, что провокаций исключать нельзя. Он имеет в виду протесты антифашистов. В то же время антифашисты считают провокацией сам марш ветеранов-эсэсовцев.
«Обычно в эту дату Латвию пытаются изобразить страной, где возрождается фашизм», — сказал глава МВД.
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