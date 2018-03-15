Лавров: власти Латвии пытаются заставить русскоязычных отказаться от своего наследия

МОСКВА , 15 марта. / ТАСС /. Власти Латвии , переводя русские школы на латышский язык, пытаются тем самым заставить отказаться от своего наследия треть населения страны. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров , выступая на форуме «Россия — страна возможностей».

"Когда страна, в которой треть населения говорит на языке, который не является языком титульной нации, пытается заставить эту треть насильно отказаться от своей истории, от своей культуры, от своего языкового наследия, — это грубейшее нарушение всех мыслимых конвенций: и ООН , и Совета Европы , включая хартии и конвенции, которые защищают региональные языки, языки региональных меньшинств", — подчеркнул он.

Министр напомнил, что Россия регулярно поднимает этот вопрос в ОБСЕ , Совете Европы, Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации. Он также рекомендовал обращаться в судебные инстанции, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Надо добиваться правды, надо идти в суды, это долгий процесс, но иного пути нет», — резюмировал Лавров.

Сейм (парламент) Латвии ранее в двух чтениях из трех принял разработанную минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как «русский язык», «русская литература» и «связанные с культурой и историей предметы». Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в одном чтении должен утвердить парламент, а затем подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике уже была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения: в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.