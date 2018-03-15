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Порты Балтийского бассейна сдают позиции
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Порты Балтийского бассейна сдают позиции 

РЖД-Партнер 15 марта 2018
Фото: РЖД-Партнер
Их грузооборот составил 38,7 млн т, что ниже уровня прошлого года на 3,7%. На общие результаты негативно повлияло падение перевалки наливных
грузов на 13%, до 22,1 млн т. В то же время объем перевалки сухих грузов увеличился до 16,6 млн т, что выше января — февраля 2017 года на 12,3%.
Если говорить о конкретных стивидорах, то практически в три раза увеличили показатели такие терминалы, как «Сельскохозяйственный производственный кооператив „Рыболовецкий колхоз „За Родину“, в два с половиной раза — АО „Тетрамет“, в два раза — ООО „Европейский серный терминал“.
Наибольшее снижение грузооборота произошло на ООО „Приморский торговый порт“ — 31,6%, ПАО „Коммерческий центр, транспорт и лес“ — 27,2%, ОАО „Калининградский МТП“ — 20,8%.
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