Порты Балтийского бассейна сдают позиции

Их грузооборот составил 38,7 млн т, что ниже уровня прошлого года на 3,7%. На общие результаты негативно повлияло падение перевалки наливных

грузов на 13%, до 22,1 млн т. В то же время объем перевалки сухих грузов увеличился до 16,6 млн т, что выше января — февраля 2017 года на 12,3%.

Если говорить о конкретных стивидорах, то практически в три раза увеличили показатели такие терминалы, как «Сельскохозяйственный производственный кооператив „Рыболовецкий колхоз „За Родину“, в два с половиной раза — АО „Тетрамет“, в два раза — ООО „Европейский серный терминал“.

Наибольшее снижение грузооборота произошло на ООО „Приморский торговый порт“ — 31,6%, ПАО „Коммерческий центр, транспорт и лес“ — 27,2%, ОАО „Калининградский МТП“ — 20,8%.