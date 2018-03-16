Сервис «Яндекс. Такси» заработал в Латвии

Когда мои коллеги в Латвии увидели на парковке желтый автомобиль российской компании «Яндекс. Такси», они, с долей оправданной иронии, съязвили: «война — войной, а такси по расписанию!».

В любом случае, надо признаться, что именно эта прибалтийская соседка РФ стала первой страной Евросоюза , где свою работу начала российская компания. На новом для себя рынке агрегатор будет конкурировать в основном с эстонским сервисом Taxify, утверждает информационный портал Baltnews.ee.

"Мы давно задумывались о выходе в страны Балтии. Больше всего предложений о сотрудничестве поступало из Риги , так что выбор был очевиден", — поделился с журналистами представитель компании по международному развитию Мушег Саакян.

По его словам, в латвийской столице будет действовать единый тариф: подача машины обойдется клиенту не более 50 российских рублей, далее — не более 25 рублей за километр. Скажем, доехать от гостиницы до международного аэропорта Риги обойдется пассажиру почти в 500 российских рублей. Естественно, что расчет будет производиться в европейской валюте.

Оплатить поездку можно либо наличными, либо банковской картой в приложении. "Яндекс" постарался в интересах бизнеса быть предельно щепетильным во всем. Он, в частности, обновил даже карту латвийской столицы, чтобы водители могли построить оптимальный маршрут с учетом пробок, которые «в узких улочках Риги» встречаются все чаще.

"Яндекс. Такси", пояснили в его офисе, традиционно зарабатывает на комиссии, которую взимает с водителя в размере 12-19%. Однако на европейской «премьере» решено от нее временно отказаться. К моменту запуска проекта, сообщают СМИ, к сервису подключены более 200 машин из десяти таксопарков-партнеров, и это еще не предел, убеждены в компании.