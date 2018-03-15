Плата за русофобию: Прибалтике придется «копить по евроценту»

Плата за русофобию: потеря российских грузов заставила Прибалтику «копить по евроценту»

"В начале "нулевых" годов в странах Прибалтики непонятным образом возникло и стало укрепляться мнение, что эти государства могут себе позволить выставить для России политические стандарты и диктовать ей свои условия. Преподносилось это конфронтационными методами — руководители стран Балтии даже опускались до оскорблений в адрес РФ и ее руководства. Назрел логичный вывод: осуществляя транзит грузов через порты Литвы, Латвии и Эстонии Россия финансирует их за русофобию, антироссийские настроения и ущемление русскоязычного населения в этих странах. Причем для Прибалтики существующее положение дел казалось вполне нормальным. Именно поэтому перевалку грузов решено было перевести на отечественные площадки — для этого адаптировали порты Балтийского моря и построили новый порт в Усть-Луге. Последний отвечает всем современным требованиям и имеет хороший потенциал для расширения. Причем это предприятие акционерное, его основными владельцами стали как раз российские экспортеры. Понятно, что им выгоднее перегонять грузы через собственное предприятие, нежели платить прибалтийским", — отмечает специалист. Попытки Латвии "заработать на России " грузоперевозками в РФ — не логистический тренд, а попытки заместить масштабные экономические потери. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН , эксперт по Прибалтийским странам Владимир Оленченко

"Еще одной причиной, почему российский бизнес стал игнорировать прибалтийские порты, стал вопрос безопасности. После решений НАТО 2015-2016 годов усилить присутствие военного блока в Восточной Европе, и с учетом явного усиления антироссийских заявлений Запада этот вопрос встал ребром. Стало очевидно, что дорогостоящий груз из РФ под надуманными предлогами при перевалке в портах Прибалтики может быть задержан или вовсе конфискован. Что потеряла Прибалтика, в абсолютных цифрах подсчитать сложно. Рига, Таллин и Вильнюс заявляли, что доходы грузового транзита составляли 11-15% их ВВП. Эстония признавала, что прибыль от транзита упала более чем вдвое. Убытки достаточно серьезные — эти деньги позволяли государствам Балтии решать ряд социальных вопросов, так что "отдаление" от России жители Балтии ощутили на себе. Москва же понимает, что русофобскую политику проводят политики, и не все в регионе их взгляды разделяют, так что полностью "закрывать шлагбаум" РФ не спешит", — подчеркивает аналитик. Безвозвратные потери В Латвии после потери значительного объема транзита грузов из России в Европу заявили о намерениях развивать грузоперевозки в обратном направлении — из третьих стран в Россию. Заявлено, что уже в 2018 году в латвийские порты зашли уже два судна из Южной Африки , одно из которых доставило 60 тысяч тонн марганцевой руды, которая позднее направилась в РФ. Всего же, по оценкам компании, за этот год Латвия может транспортировать в Россию примерно 450 тысяч тонн марганцевой руды.

Председатель правления "дочки" Латвийской железной дороги компании LDZ Logistika Гундарс Аболс вынужден констатировать: объемы грузов, идущих с запада на восток, существенно ниже следующих в обратном направлении. Так что Рига может надеяться лишь на возможную частичную компенсацию от убытков из-за снижения грузов из России. Возможный тонкий "ручеек" грузов в РФ невозможно сравнить с былым мощным потоком из нее, что аналогично сопоставляется по доходам. Такая ситуация заставит считать буквально каждый евроцент.