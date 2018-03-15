Плата за русофобию: Прибалтике придется «копить по евроценту»

Попытки Латвии "заработать на России" грузоперевозками в РФ — не логистический тренд, а попытки заместить масштабные экономические потери. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН, эксперт по Прибалтийским странам Владимир Оленченко.
"В начале "нулевых" годов в странах Прибалтики непонятным образом возникло и стало укрепляться мнение, что эти государства могут себе позволить выставить для России политические стандарты и диктовать ей свои условия. Преподносилось это конфронтационными методами — руководители стран Балтии даже опускались до оскорблений в адрес РФ и ее руководства. Назрел логичный вывод: осуществляя транзит грузов через порты Литвы, Латвии и Эстонии Россия финансирует их за русофобию, антироссийские настроения и ущемление русскоязычного населения в этих странах. Причем для Прибалтики существующее положение дел казалось вполне нормальным.
Именно поэтому перевалку грузов решено было перевести на отечественные площадки — для этого адаптировали порты Балтийского моря и построили новый порт в Усть-Луге. Последний отвечает всем современным требованиям и имеет хороший потенциал для расширения. Причем это предприятие акционерное, его основными владельцами стали как раз российские экспортеры. Понятно, что им выгоднее перегонять грузы через собственное предприятие, нежели платить прибалтийским", — отмечает специалист.
В Латвии после потери значительного объема транзита грузов из России в Европу заявили о намерениях развивать грузоперевозки в обратном направлении — из третьих стран в Россию. Заявлено, что уже в 2018 году в латвийские порты зашли уже два судна из Южной Африки, одно из которых доставило 60 тысяч тонн марганцевой руды, которая позднее направилась в РФ. Всего же, по оценкам компании, за этот год Латвия может транспортировать в Россию примерно 450 тысяч тонн марганцевой руды.
"Еще одной причиной, почему российский бизнес стал игнорировать прибалтийские порты, стал вопрос безопасности. После решений НАТО 2015-2016 годов усилить присутствие военного блока в Восточной Европе, и с учетом явного усиления антироссийских заявлений Запада этот вопрос встал ребром. Стало очевидно, что дорогостоящий груз из РФ под надуманными предлогами при перевалке в портах Прибалтики может быть задержан или вовсе конфискован.
Что потеряла Прибалтика, в абсолютных цифрах подсчитать сложно. Рига, Таллин и Вильнюс заявляли, что доходы грузового транзита составляли 11-15% их ВВП. Эстония признавала, что прибыль от транзита упала более чем вдвое. Убытки достаточно серьезные — эти деньги позволяли государствам Балтии решать ряд социальных вопросов, так что "отдаление" от России жители Балтии ощутили на себе. Москва же понимает, что русофобскую политику проводят политики, и не все в регионе их взгляды разделяют, так что полностью "закрывать шлагбаум" РФ не спешит", — подчеркивает аналитик.
Безвозвратные потери
Председатель правления "дочки" Латвийской железной дороги компании LDZ Logistika Гундарс Аболс вынужден констатировать: объемы грузов, идущих с запада на восток, существенно ниже следующих в обратном направлении. Так что Рига может надеяться лишь на возможную частичную компенсацию от убытков из-за снижения грузов из России. Возможный тонкий "ручеек" грузов в РФ невозможно сравнить с былым мощным потоком из нее, что аналогично сопоставляется по доходам. Такая ситуация заставит считать буквально каждый евроцент.
Министр сообщения Латвии Улдис Аугулис ранее заявил, что РФ остается самым крупным партнером страны в области грузоперевозок. В конце 2017 года было подсчитано: лидером по сокращению количества грузов стала Эстония: за 10 месяцев 2017 года грузооборот Таллинского порта сократился на 9,2%, составив 14,2 миллиона тонн. Оборот Рижского свободного порта за тот же срок упал на 7,6% — до 28 миллионов тонн. А та же "Латвийская железная дорога" после ухода российского транзита вынуждена обслуживать только внутренние грузы. И это не предел — объемы перевозок Прибалтика продолжает стремительно терять.
"Нужно осознавать реалии: Россия уже обзавелась своими перевалочными мощностями, и прежние объемы транзита, а значит доходов, Прибалтика уже не вернет. При этом мы видим: Вильнюс, Таллин и Рига сами не генерируют антироссийские настроения, а ретранслируют то, что навязывают Вашингтон, Брюссель и Лондон. Цель одна — навредить России любыми путями. И ситуация сейчас можно сравнить с многоквартирным домом.
Если ваш сосед по лестничной клетке портит, делает вам мелкие пакости и оскорбляет, но при этом предлагает вести совместный бизнес, вы, естественно, ему откажете. Пусть выработает вменяемую линию поведения и научится уважать потенциальных партнеров и просто соседей. Аналогичная ситуация с Прибалтикой — если ее руководство займет хотя бы нейтральные к РФ позиции, Москва может подумать о возможностях совместных приграничных перевозок.
Но пока тенденций на уход антироссийских настроений Вильнюс, Таллин и Рига не демонстрируют, они продолжат нести потери. Россия продолжит развивать собственный потенциал перевозок в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях, наращивая внутренние доходы и поддерживая собственный бизнес", — заключает Владимир Оленченко.