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В Латвии нашли новый способ заработать на России
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В Латвии нашли новый способ заработать на России 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Algirdas
В транспортном секторе Латвии формируется новое направление грузоперевозок — из третьих в стран в Россию, сообщает Sputnik Latvia со ссылкой на дочернее предприятие Латвийской железной дороги LDz Loģistika.
После потери значительного объема транзита грузов из России в Европу, Латвия пытается развивать грузоперевозки в обратном направлении — в Россию. Так, по данным компании, за 2018 год в латвийские порты зашли уже два судна из Южной Африки, одно из которых доставило 60 тысяч тонн марганцевой руды, которая позднее направилась в Россию. Всего же, по оценкам компании, за этот год Латвия может транспортировать в Россию примерно 450 тысяч тонн марганцевой руды.
Как заявили в компании, это является признаком появления нового тренда в логистическом секторе страны. Однако председатель правления LDZ Loģistika Гундарс Аболс признает, что объемы грузов, следующих с запада на восток, ниже следующих в обратном направлении.
"Хотя объемы грузов, следующих с запада на восток, еще несравнимы с теми, что транспортируются в обратном направлении, однако мы можем наблюдать за формированием транзитного пути в направлении запад — восток, и развитие этого транзитного пути означает для логистического сектора Латвии как диверсификацию грузов, так и уменьшение зависимости от транспортировки энергоресурсов" — отметил председатель правления LDZ Loģistika Гундарс Аболс.
Ранее министр сообщения Латвии Улдис Аугулис заявил, что Россия остается самым крупным партнером страны в области грузоперевозок.
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