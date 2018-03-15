В Латвии нашли новый способ заработать на России 

"Хотя объемы грузов, следующих с запада на восток, еще несравнимы с теми, что транспортируются в обратном направлении, однако мы можем наблюдать за формированием транзитного пути в направлении запад — восток, и развитие этого транзитного пути означает для логистического сектора Латвии как диверсификацию грузов, так и уменьшение зависимости от транспортировки энергоресурсов" — отметил председатель правления LDZ Loģistika Гундарс Аболс.

Как заявили в компании, это является признаком появления нового тренда в логистическом секторе страны. Однако председатель правления LDZ Loģistika Гундарс Аболс признает, что объемы грузов, следующих с запада на восток, ниже следующих в обратном направлении.