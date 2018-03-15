В Риге пройдет шествие легионеров СС

Шествие легионеров Ваффен СС и их сторонников в пятницу, 16 марта, пройдет в Риге

Каждый год 16 марта в Риге проходит шествие бывших участников латышского легиона Ваффен СС и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

В пятницу участники шествия в Риге проследуют от Домского собора до памятника Свободы. В мероприятии планируют принять участие бойцы латышского легиона Ваффен СС, а также депутаты сейма Латвии и простые жители. По данным полиции, в мероприятии могут принять участие несколько сотен человек.