Опубликованы записи обещаний Горбачеву не расширять НАТО на восток 

Российский Фонд «Историческая память» перевел на русский язык документальную публикацию Архива национальной безопасности США при университете имени Джорджа Вашингтона о том, как в начале 1990-х годов западные лидеры обманули президента СССР Михаила Горбачева и министра обороны маршала Дмитрия Язова, пообещав им не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.
«Представленные в публикации рассекреченные американские, советские, немецкие, британские и французские документы свидетельствуют, что знаменитое обещание, данное госсекретарем США Джеймсом Бейкером на встрече с лидером СССР Михаилом Горбачевым, в том, что НАТО не продвинется «на восток ни на пядь», не было единственным в своем роде», — сказано в пояснительной записке на сайте Фонда.
Выяснилось, что в процессе объединения Германии со стороны западных лидеров в адрес Горбачева поступила целая серия обещаний, касающихся вопросов безопасности Советского Союза. Особенно активно не принимать в Североатлантический альянс ни одну страну разваливающегося советского блока, кроме ГДР, Горбачеву обещали немецкие политики.
В частности, как следует из документов, глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер, выступая в баварском городе Тутцинге 31 января 1990 года, заявил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны наносить ущерб советским интересам безопасности», добавив, что в руководстве НАТО должны отказаться от идеи «территориального расширения в восточном направлении, то есть в направлении границ СССР».
Кроме того, как следует из публикации, гарантии по поводу расширения НАТО Горбачеву давали президент США Джордж Буш-страший, канцлер ФРГ Гельмут Коль, директор ЦРУ Роберт Гейтс, президент Франции Франсуа Миттеран, премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор, а также генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер.
Ознакомится с русским переводом документальной публикации Архива национальной безопасности США можно на сайте Фонда.
Напомним, так называемое четвертое расширение созданного для борьбы против СССР блока НАТО состоялось в 1999 году, когда в Альянс приняли Польшу, Венгрию и Чехию. Затем в 2004 году в блок вступили Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. В 2009 году — Албания и Хорватия, а в 2017 году Черногория. В настоящее время это пытаются сделать Украина и Грузия. Молдавия, Армения и Азербайджан имеют индивидуальные партнерские соглашения с НАТО. Из всех бывших европейских участников или союзников Советского Союза не собираются вступать в Альянс в обозримом будущем только Сербия и Белоруссия.
Ранее «Ридус» рассказывал о сожалении некоторой части западной общественности в обмане Михаила Горбачева на счет НАТО.