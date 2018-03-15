Ещё
Опубликованы записи обещаний Горбачеву не расширять НАТО на восток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликованы записи обещаний Горбачеву не расширять НАТО на восток 

Ридус 15 марта 2018
Российский Фонд «Историческая память» перевел на русский язык документальную публикацию Архива национальной безопасности США при университете имени Джорджа Вашингтона о том, как в начале 1990-х годов западные лидеры обманули президента СССР Михаила Горбачева и министра обороны маршала Дмитрия Язова, пообещав им не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.
«Представленные в публикации рассекреченные американские, советские, немецкие, британские и французские документы свидетельствуют, что знаменитое обещание, данное госсекретарем США Джеймсом Бейкером на встрече с лидером СССР Михаилом Горбачевым, в том, что НАТО не продвинется «на восток ни на пядь», не было единственным в своем роде», — сказано в пояснительной записке на сайте Фонда.
Выяснилось, что в процессе объединения Германии со стороны западных лидеров в адрес Горбачева поступила целая серия обещаний, касающихся вопросов безопасности Советского Союза. Особенно активно не принимать в Североатлантический альянс ни одну страну разваливающегося советского блока, кроме ГДР, Горбачеву обещали немецкие политики.
В частности, как следует из документов, глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер, выступая в баварском городе Тутцинге 31 января 1990 года, заявил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны наносить ущерб советским интересам безопасности», добавив, что в руководстве НАТО должны отказаться от идеи «территориального расширения в восточном направлении, то есть в направлении границ СССР».
Кроме того, как следует из публикации, гарантии по поводу расширения НАТО Горбачеву давали президент США Джордж Буш-страший, канцлер ФРГ Гельмут Коль, директор ЦРУ Роберт Гейтс, президент Франции Франсуа Миттеран, премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор, а также генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер.
Ознакомится с русским переводом документальной публикации Архива национальной безопасности США можно на сайте Фонда.
Напомним, так называемое четвертое расширение созданного для борьбы против СССР блока НАТО состоялось в 1999 году, когда в Альянс приняли Польшу, Венгрию и Чехию. Затем в 2004 году в блок вступили Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. В 2009 году — Албания и Хорватия, а в 2017 году Черногория. В настоящее время это пытаются сделать Украина и Грузия. Молдавия, Армения и Азербайджан имеют индивидуальные партнерские соглашения с НАТО. Из всех бывших европейских участников или союзников Советского Союза не собираются вступать в Альянс в обозримом будущем только Сербия и Белоруссия.
Ранее «Ридус» рассказывал о сожалении некоторой части западной общественности в обмане Михаила Горбачева на счет НАТО.
Ридус: последние новости
Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ Надежда Савченко попросилась обратно в российскую тюрьму СМИ: россияне потеряли 55 млрд рублей при досрочной смене пенсионных фондов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле264
Поклонская «подложила свинью» Собчак320
Пока вы спали: «Нежданчик» от России274
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1285
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям34
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение