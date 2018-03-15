Опубликованы записи обещаний Горбачеву не расширять НАТО на восток

Российский Фонд «Историческая память» перевел на русский язык документальную публикацию Архива национальной безопасности США при университете имени Джорджа Вашингтона о том, как в начале 1990-х годов западные лидеры обманули президента СССР Михаила Горбачева и министра обороны маршала Дмитрия Язова , пообещав им не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

«Представленные в публикации рассекреченные американские, советские, немецкие, британские и французские документы свидетельствуют, что знаменитое обещание, данное госсекретарем США Джеймсом Бейкером на встрече с лидером СССР Михаилом Горбачевым, в том, что НАТО не продвинется «на восток ни на пядь», не было единственным в своем роде», — сказано в пояснительной записке на сайте Фонда.

Выяснилось, что в процессе объединения Германии со стороны западных лидеров в адрес Горбачева поступила целая серия обещаний, касающихся вопросов безопасности Советского Союза. Особенно активно не принимать в Североатлантический альянс ни одну страну разваливающегося советского блока, кроме ГДР, Горбачеву обещали немецкие политики.

В частности, как следует из документов, глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер, выступая в баварском городе Тутцинге 31 января 1990 года, заявил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны наносить ущерб советским интересам безопасности», добавив, что в руководстве НАТО должны отказаться от идеи «территориального расширения в восточном направлении, то есть в направлении границ СССР».

Ознакомится с русским переводом документальной публикации Архива национальной безопасности США можно на сайте Фонда.

Венгрию и Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Грузия. Молдавия, Армения и Белоруссия. Напомним, так называемое четвертое расширение созданного для борьбы против СССР блока НАТО состоялось в 1999 году, когда в Альянс приняли Польшу Чехию . Затем в 2004 году в блок вступили Болгария Эстония . В 2009 году — Албания Хорватия , а в 2017 году Черногория . В настоящее время это пытаются сделать Украина Азербайджан имеют индивидуальные партнерские соглашения с НАТО. Из всех бывших европейских участников или союзников Советского Союза не собираются вступать в Альянс в обозримом будущем только Сербия