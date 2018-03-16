Ещё
Спикер сейма Литвы отказался покинуть пост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер сейма Литвы отказался покинуть пост 

Парламентская газета 21 час назад
Фото: Парламентская газета
Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис, делегированный на этот пост правящим Союзом крестьян и «зелёных», отказался покинуть пост, несмотря на предложение, поступившее от лидера «крестьян» Рамунаса Карбаускиса.
Главу правящей партии возмутила оценка, которую спикер дал парламенту после провалившегося голосования об импичменте депутату Миндаугасу Бастису.
Как сообщала «Парламентская газета», Конституционный суд Литвы решил, что парламентарий нарушил Основной закон, не сообщив о контактах с бывшим офицером КГБ, вильнюсцем Петром Воейко, который давно стал бизнесменом.
Итоги голосования, не позволившие отстранить Бастиса от депутатских полномочий, раскритиковали президент Даля Грибаускайте, премьер-министр Саулюс Сквернялис и сам Викторас Пранцкетис.
На митинге у сейма, собранном специально для критики парламента за такое голосование, спикер заявил, что сюда его привёл стыд и ему стыдно за такой сейм.
Карбаускис отреагировал: «Если ему стыдно, он должен уйти в отставку. Но почему ему стыдно — не очень понимаю».
Спикер ответил через СМИ, что он пользуется поддержкой парламента, уходить не намерен, и не один лидер правящей партии решает такие вопросы.
Отреагировал на высказывание спикера и премьер-министр Саулюс Сквернялис, который сказал, что если Викторас Пранцкетис не видит возможности консолидировать сейм, то должен рассмотреть возможность покинуть пост председателя.
Идеологический лидер литовских правых, профессор Витаутас Ландсбергис, который считается в республике первым фактическим главой независимой Литвы (он был председателем Верховного Совета Литовской ССР, провозгласившего Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года), до сих пор сохраняющим влияние, написал в Facebook: «Если спикеру парламента стыдно за неадекватный безответственный парламент, он может убираться вон».
Парламентская газета: последние новости
Спикер сейма Литвы отказался покинуть пост Сейм Латвии отклонил закон о сожительстве Погранслужба Латвии попросила 5 миллионов евро на продление забора на границе с РФ
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия объявила об ответных мерах против Британии403
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля713
Дайнеко пострадала в страшной аварии22
Прилепин нашел способ решения «украинской проблемы»93
Россия бьется со смертельно опасным противником438
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение