Спикер сейма Литвы отказался покинуть пост

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис , делегированный на этот пост правящим Союзом крестьян и «зелёных», отказался покинуть пост, несмотря на предложение, поступившее от лидера «крестьян» Рамунаса Карбаускиса.

Главу правящей партии возмутила оценка, которую спикер дал парламенту после провалившегося голосования об импичменте депутату Миндаугасу Бастису.

Как сообщала «Парламентская газета», Конституционный суд Литвы решил, что парламентарий нарушил Основной закон, не сообщив о контактах с бывшим офицером КГБ, вильнюсцем Петром Воейко, который давно стал бизнесменом.

Итоги голосования, не позволившие отстранить Бастиса от депутатских полномочий, раскритиковали президент Даля Грибаускайте , премьер-министр Саулюс Сквернялис и сам Викторас Пранцкетис.

На митинге у сейма, собранном специально для критики парламента за такое голосование, спикер заявил, что сюда его привёл стыд и ему стыдно за такой сейм.

Карбаускис отреагировал: «Если ему стыдно, он должен уйти в отставку. Но почему ему стыдно — не очень понимаю».

Спикер ответил через СМИ, что он пользуется поддержкой парламента, уходить не намерен, и не один лидер правящей партии решает такие вопросы.

Отреагировал на высказывание спикера и премьер-министр Саулюс Сквернялис, который сказал, что если Викторас Пранцкетис не видит возможности консолидировать сейм, то должен рассмотреть возможность покинуть пост председателя.