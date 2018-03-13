Сейм Литвы проголосовал вразрез с позицией департамента госбезопасности

Вопреки ожидавшейся расправе над депутатом литовского парламента Миндаугасом Бастисом, его коллеги по сейму сегодня тайным голосованием отказались лишать его депутатского мандата. И это несмотря на вердикт Конституционного суда страны, признавшего Бастиса якобы нарушившим корпоративную присягу, сообщает информационный портал Baltnews.lt.

По его данным, не хватило 13 голосов, чтобы социал-демократ Бастис лишился своего мандата. 45 коллег парламентария проголосовали против этого решения или воздержались, еще 11 бюллетеней были признаны недействительными.

Спикер литовского сейма Викторас Пранцкетис не скрывал своего разочарования итогами голосования и, критикуя своих коллег, заявил, что «личные интересы этих людей, представляющих Литву , перевесили общественный интерес». Мандат депутата, по его мнению, остался в руках человека, который скрыл свои связи, наносившие ущерб охране государственных тайн. Правда, ранее уже сообщалось в местной печати, что перед рассмотрением персонального дела Бастиса спикер информировал депутатов, что последнего проверяли на детекторе лжи. И после изучения полученной информации, эксперты пришли к выводу, что Бастис был искренен в своих ответах.

А вопросы были не из приятных. Например, он должен был ответить, работал ли он на российскую или белорусскую разведку? Сколько раз встречался с резидентами названных стран? Сколько раз в формате рабочих заседаний голосовал за законы, выгодные Москве Минску ? Дело в том, что депутата литовского парламента Миндаугаса Бастиса обвиняли, как это уже становится правилом «хорошего тона» в балтийских странах, в «многолетней работе на секретные службы России », а затем и Беларуси . Сторонники импичмента Бастису постарались повесить на него, как утверждалось в литовской печати, всех собак: провал литовского проекта АЭС в Висагинасе, тикающую «атомную бомбу» в виде Белорусской АЭС, торможение литовских энергопроектов и т.д.

Однако никаких документов или конкретных фактов, как и водится в подобных инсценировках, в парламенте и на публику представлено не было.