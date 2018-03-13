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Сколько длится рабочая неделя в Европе?
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Умер Александр Павловский

Сколько длится рабочая неделя в Европе? 

Sputnik Азербайджан 13 марта 2018
Фото: Sputnik Азербайджан
Как оказалось, у европейских мужчин рабочая длиннее, чем у женщин — они работают на целых 138 минут больше. Подробнее о графике работы европейцев — в инфографике Sputnik Эстония.
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