Эстонская армия впадает в панику

Похоже, активное запугивание эстонцев будущей «российской оккупацией» довело местных военнообязанных юношей до массовой паники. Ученые Тартуского университета и Института развития здоровья провели по заказу Сил обороны исследование и выяснили: срочная служба оказывает именно такое негативное влияние на психику молодых людей.

Служба в Силах обороны Эстонии не ахти какая продолжительная — всего-то 8 месяцев. Для некоторых военных специальностей — 11 месяцев. Но и этого времени хватает, чтобы в казармах довести молодых людей, что говорится, до ручки. Данные, обнародованные в местных СМИ, говорят: в армии растет число случаев «депрессии и паники». Самые серьезные негативные изменения в группе военнослужащих срочной службы в возрасте 18-19 лет.

В то же время среди добровольцев Союза обороны «Кайтселийт» такого почти не встречается. Это понятно. Там в основном взрослые люди, давно воспитанные на ненависти к России . Они мотивированы на мифическую войну с нами. У них не то, что паника, — наоборот — эмоциональное возбуждение при упоминании былых «советских оккупантов» и в ожидании прорыва новых — теперь российских. Тут в силе завет эсэсовцев Эстонского легиона СС, считающихся в современной Эстонии борцами за свободу несмотря на присягу Гитлеру. Но вот что касается срочников — тут уж другая ситуация, хотя исследователи из вышеуказанных учреждений уверяют, будто причины депрессий и паники — во взаимоотношениях с непосредственным начальством.

Ну да, даже в современной натовской армии Эстонии никто не отменял дедовщину. Есть случаи издевательств, суицида. Ученые уверяют: солдаты, положительно оценивающие своего непосредственного начальника, испытывают существенно меньше связанных с психическим состоянием проблем (rus.delfi.ee). Существенно меньше… То есть, даже если не предполагать наличия определенной ангажированности в выводах, скрывающих истинные причины паники, то все равно прорывается новость — проблемы с психическим здоровьем все-таки есть и без дедовщины.

Ну а как это не понять? Представьте: эстонский юноша, мечтающий сделать карьеру, заработать денег (а Эстония, надо сказать, в экономическом отношении продвинута заметно дальше своих сестриц — Латвии Литвы , плотно связана со Скандинавскими странами), вдруг попадает вместо престижного офиса, например, Куперьяновский пехотный батальон Сил обороны, эмблема которого — череп с перекрещенными костями. Батальон назван так в память об эстонском военном деятеле Юлиусе Куперьянове, сражавшемся с большевиками. В этом батальоне традиционно сильны антироссийские настроения. Готовятся, понимаешь, к войне.

Кстати, интересно, как бы отреагировал просвещенный демократический Запад, если бы череп с костями стал эмблемой какого-нибудь российского подразделения? А в НАТО — можно.

Так что эстонским юношам, обдумывающем житье и мечтающим о карьере в бизнесе, не позавидуешь. На целых восемь месяцев они попадают в атмосферу готовящейся войны, отражения несуществующей агрессии.

Тут впору вспомнить сумасшедшие откровения известного эстонского политика, бывшего премьера, бывшего советника Михаила Саакашвили в период непосредственно перед августовской российско-грузинской войной 2008 года Марта Лаара? Тот в бытность министром обороны в 2011 году заявил, будто Россия вот-вот может осуществить танковый бросок на Таллин . И поэтому, дескать, в стране уже началась подготовка партизанских отрядов для сопротивления. Март Лаар так и не дождался агрессии и слег с инсультом.

Об антироссийской военной истерии, атмосфере ненависти, насаждаемой в войсках Эстонии, говорит такой недавний позорный случай: в одном из подразделений в качестве строевой разучивали «Песню лесных братьев», в которой есть такие строки: «Теперь брожу по болотам и тропам // И убиваю русских тибла».

«Тибла» — это оскорбительное определение русских, соответствующее примерно таким словам — «хам», быдло». В 2015 году популярное таллинское издание «Õhtuleht» («Вечерняя газета») заменило устоявшееся в Эстонии выражение «русская оккупация» на «тиблаская оккупация».

Но на сей раз номер с песней «лесных братьев» в эстонской армии не прошел. Возмутились русские призывники, пожаловались в правозащитный центр.

Можно было бы предположить, что песня про «русских тибла» — фейк, но Министерство обороны Эстонии признало этот возмутительный факт. Однако нельзя же ударить лицом в грязь перед либеральной Европой! Главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил: история со скандальной песней связана с 1-й пехотной бригадой в небольшой городке Тапа. И на самом деле, мол, солдат-срочников не заставляли ее петь. Всего-навсего песню по собственной инициативе предложили сержанты подразделения. Якобы на следующий день лишь один солдат воспротивился — указал своему непосредственному командиру на неприемлемость текста. И на следующий же день командир роты принял решение: песня не годится.

Ладно, пусть будет так. Но заметим насчет «следующего дня»: солдаты, а не отдельный солдат успели еще и пожаловаться в правозащитный центр. Вряд ли они уложились с официальной жалобой в сутки.

Ну и постоянные учения НАТО у границ с Россией, может быть, радуют сержантов и добровольцев из «Кайтселийта». Но вряд ли — срочников, которых уверяют, что Россия может напасть, и будто российско-белорусские учения «Запад» даже имитировали ядерную атаку на страны НАТО.

Вот и в феврале в Эстонии прошли учения «Зимний лагерь», направленные на отражении «агрессии» России. Прибыли британские военные, дислоцировались в том самом местечке Тапа в 80 км от границы с Россией. Пригнали аж два танка Challenger и боевые машины пехоты Warrior.

Западные СМИ приводят духоподъемные, на их взгляд, выказывания участников маневров. Британский майор Даррен Хьюз заявил: «Мы здесь для того, чтобы продемонстрировать любому потенциальному агрессору, что НАТО является боеспособной военной силой, готовой справиться с целым рядом угроз». Эстонский лейтенант Сандер Саарик: «Мы не беспокоимся, что Россия нападет на нас завтра. Однако опасность ситуации на Украине показывает, что это возможность или неизбежность, к которой мы должны готовиться».

И никто не объясняет этим фантазерам в погонах, на кой черт России эта их Эстония с ее многочисленными почитателями эсэсовцев?

США, Дании, Германии, Польши, Бельгии, Финляндии, Швеции, Грузии, А скоро — в Эстонии новые учения, которые заставят срочников втянуть голову в плечи. Главный штаб Сил обороны республики оповестил: с 2 по 14 мая в стране пройдут самые крупные военные маневры с момента обретения независимости. В них примут участие более 13 тысяч военнослужащих из Великобритания Франции , Латвии, Литвы, Канады Ирландии . И, конечно же, — Украины. Куда ж теперь в такой многонациональной антироссийской затее без Украины?

Учения называются «Siil», то есть в переводе с эстонского — «Еж». Да, для кого-то страшный, колючий зверь. А по мне — так очень даже милый.