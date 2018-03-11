Исследование: эстонских призывников мучают депрессии и панические атаки 

Эстонские военнослужащие срочной службы часто впадают в депрессию, свидетельствуют данные исследования, проведённого экспертами Тартуского университета и Института развития здоровья по заказу Сил обороны Эстонии.
Выяснилось, что срочная служба оказывает негативное влияние на психику. Эксперты зафиксировали рост случаев депрессии и панических атак среди призывников в возрасте 18-19 лет.
Специалисты связали такое явление с взаимоотношениями командиров и подчинённых. Некоторые наблюдатели считают, что такое психологическое состояние призывников связано с активной антироссийской пропагандой в армии и её подготовкой к мифической войне с Россией.