Исследование: эстонских призывников мучают депрессии и панические атаки

Эстонские военнослужащие срочной службы часто впадают в депрессию, свидетельствуют данные исследования, проведённого экспертами Тартуского университета и Института развития здоровья по заказу Сил обороны Эстонии

Выяснилось, что срочная служба оказывает негативное влияние на психику. Эксперты зафиксировали рост случаев депрессии и панических атак среди призывников в возрасте 18-19 лет.