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Главу налоговой службы Латвии нашли мёртвой
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Гендиректор Службы государственных доходов Латвии найдена мертвой 

ТАСС 1 час назад
Фото: Twitter/ltv7rus
Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД, налоговая служба) Латвии Илзе Цируле обнаружена мертвой по месту жительства, сообщило в субботу министерство финансов страны.
"Руководитель СГД была профессионалом в своей области, целеустремленной и исполнительной, — говорится в сообщении минфина. — С ноября 2016 года, когда Илзе Цируле возглавила службу, в работе СГД произошли значительные изменения, что подтверждает квалификацию и творческий подход руководителя к работе".
По словам старшего специалиста Земгальского регионального управления полиции Иевы Сиетниеце, тело 53-летней Цируле найдено по месту жительства без видимых признаков насильственной смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Илзе Цируле была замужем, у нее остались двое детей.
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