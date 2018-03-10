Главу налоговой службы Латвии нашли мёртвой

Гендиректор Службы государственных доходов Латвии найдена мертвой

"Руководитель СГД была профессионалом в своей области, целеустремленной и исполнительной, — говорится в сообщении минфина. — С ноября 2016 года, когда Илзе Цируле возглавила службу, в работе СГД произошли значительные изменения, что подтверждает квалификацию и творческий подход руководителя к работе". Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД, налоговая служба ) Латвии Илзе Цируле обнаружена мертвой по месту жительства, сообщило в субботу министерство финансов страны.

По словам старшего специалиста Земгальского регионального управления полиции Иевы Сиетниеце, тело 53-летней Цируле найдено по месту жительства без видимых признаков насильственной смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Илзе Цируле была замужем, у нее остались двое детей.