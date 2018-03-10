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Орденом «За заслуги перед Литвой» награжден немецкий генерал, специалист по «мягкой оккупации»
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Орденом «За заслуги перед Литвой» награжден немецкий генерал, специалист по «мягкой оккупации» 

Вести Калининград 10 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Президент Литвы Даля Грибаускайте наградила крестом ордена «За заслуги перед Литвой» немецкого генерала, который прибыл в прибалтийскую республику проинспектировать свои войска, находящиеся в Литве, по сути, с оккупационными целями. Речь идет о генеральном инспекторе Бундесвера Фолькере Викере.
«Генерал Фолькер Викер — большой друг Литвы, он продемонстрировал исключительное лидерство при претворении в жизнь решений НАТО, которые являются жизненно важными для обороны нашего государства», — заявила Грибаускайте.
По ее словам, «с целью углубления военной интеграции и повышения взаимодействия вооруженных сил мотопехотная бригада Литовской армии „Гяляжинис вилкас“ (»Железный волк») причислена к дивизии ВС Германии».
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Калининградские «Вести» уточняют, что генерал Викер — настоящий профессионал в деле «мягкой оккупации» политически и экономически слабых стран. До назначения на должность генерального инспектора Бундесвера он возглавляет штаб т.н. международных стабилизационных сил в столице Афганистана, когда в республике полыхала гражданская война.
На фото: Грибаускайте и Викер / lrp.lt
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