Ещё
Прибалтика поддержит Варшаву в споре о судебной реформе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прибалтийские страны поддержат Варшаву в споре с ЕС о судебной реформе 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: Depositphotos / jacek_kadaj
Страны Прибалтики поддержат Варшаву в споре с Европейским Союзом из-за польской судебной реформы, заявили в Вильнюсе на общей пресс-конференции главы правительств Литвы, Латвии и Эстонии.
Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и дают политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки норм ЕС. В декабре 2017 года Еврокомиссия запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект, констатирующий явную угрозу серьезного нарушения Варшавой принципов верховенства права. ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша за три месяца решит проблемы с судебной реформой.
"Мы понимаем стремление польской стороны к осуществлению судебной реформы, хотя я лично не верю в то, что будут применяться определенные ограничения в отношении Польши, Литва поддержит Польшу. Я призвал премьер-министров Эстонии и Латвии оценить партнерство с Польшей и поддержать ее", — сказал на пресс-конференции глава литовского правительства Саулюс Сквернялис.
Премьер Латвии Марис Кучинскис отметил, что все три страны Балтии поддерживают Польшу.
"Мы не хотим, чтобы назначались какие-либо санкции в отношении Польши, в этом смысле все три страны рассуждают едино", — сообщил Кучинскис.
Эстонский премьер Юри Ратас заявил, что лишение Польши права голоса даже не может обсуждаться.
"Польша является важнейшим партнером Эстонии, ЕС и НАТО. Важно, чтобы использовались все возможности диалога, а потеря права голоса даже не может обсуждаться, нельзя позволить, чтобы зашли так далеко", — сказал Ратас.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил глав правительств стран Балтии за такую позицию.
"Со своей стороны мы попробуем добиться понимания. Вчера в Брюсселе мы представили нашу "Белую книгу", где детально описаны объяснения и основания действий нашей судебной реформы", — заявил Моравецкий. Как он отметил, Польша надеется на то, что в ближайшие несколько месяцев ей удастся убедить партнеров в ЕС в осуществимости реформы.
РИА Новости: последние новости
В Риге прошло шествие легионеров СС В Латвии нашли новый способ заработать на России Папа Римский Франциск посетит Литву в сентябре
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму154
В ООН сорвали выступление России267
Мясорубка в Гудаури15
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям195
Третья мировая война наступила для Климкина75
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение