Брат президента Эстонии осудил выпад Партии реформ в адрес центристов

Брат президента Эстонии Керсти Кальюлайд , старейшина одного из районов Таллина (Пыхья-Таллинн) Раймонд Кальюлайд осудил выпад Партии реформ против Центристской партии, которую реформисты» обвинили в осуществлении «пророссийской политики».

В обсуждении политических вопросов Раймонд Кальюлайд призвал равняться на политическую культуру Финляндии Швеции , которую, по его словам, «характеризует спокойный и взвешенный обмен мнениями, а также способность считаться друг с другом». В политической культуре Северных стран были бы немыслимы заявления, с которыми выступили на днях политики-реформисты, уверен Раймонд Кальюлайд.

В том, что утверждения реформистов не соответствуют действительности, «ни у кого из здравомыслящих людей сомнений не возникает», — считает политик. «У Центристской партии действительно есть соглашение о сотрудничестве с »Единой Россией» . Но её филиалом Центристскую партию можно назвать лишь в угаре предвыборной кампании. То же самое можно сказать и об обвинении в адрес старейшины Ласнамяэ (район Таллина. — ред.) — враждебная деятельность в интересах другого государства и сотрудничество городов региона Балтийского моря кардинально разные вещи», — заявил Раймонд Кальюлайд.

По его словам, отношения между эстонцами и русскими — один из основополагающих вопросов внутренней политики Эстонии, а отношения с Россией являются важнейшим фактором международной и оборонной политики Эстонии. «Нельзя назвать нормальным то, что наше 100-летнее государство даже спустя 25 лет после восстановления независимости всё ещё не научилось обсуждать эти сложные, но чрезвычайно важные вопросы спокойно и взвешенно», — говорит Раймонд Кальюлайд.

Политик заявил, что чрезвычайно глупо вешать ярлык предателя на каждого, кто поднимает тему России, межнациональных отношений и гражданства.