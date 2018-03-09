В Литве с мая начнут транслировать пять польских телеканалов

ВИЛЬНЮС , 9 мар — РИА Новости . Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в рамках встречи с коллегой из Польши Матеушем Моравицким заявил, что с мая этого года в юго-восточной части балтийской республики начнется трансляция пяти польских телеканалов.

"Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис информировал премьер-министра Польши о том, что с мая этого года планируется начать трансляцию по меньшей мере пяти польских телевизионных каналов в юго-восточной Литве", — говорится в сообщении пресс-службы правительства балтийской республики.

По словам Сквернялиса, Литва большое внимание уделяла и уделяет теме национальных меньшинств. «Это граждане нашей страны. Данные вопросы требуют внимания правительств двух государств. И Литва заинтересована в открытом диалоге», — подчеркнул он.

В рамках встречи глав правительств двух государств был подписан меморандум о сотрудничестве министерств энергетики, а также договор о сотрудничестве между дирекциями морских портов Щецин и Свиноуйсьце с дирекцией Клайпедского морского порта.

Матеуш Моравецкий прибыл в Литву с официальным визитом, где проводит встречи с коллегами из трех стран Балтии, а также главой республики Далей Грибаускайте. Премьер-министр Польши намерен обсудить с властями балтийского региона вопросы безопасности, актуальные темы ЕС и совместные проекты в сфере энергетики и транспорта.

С 1994 года правительства стран Балтии сотрудничают в формате Совета министров, работу которого в этом году возглавляет Литва.